陳鴻文、林智勝自清  林：絕不可能損害台灣棒球環境

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）中華職棒中信兄弟釋出多名主力球員，壹週刊報導「操守傳聞滿天飛 中信球星大整肅內幕」，影射球員打假球，遭中華職棒中信兄弟隊釋出的球員陳鴻文和中信兄弟球員林智勝昨(8)日召開記者會，自清絕沒打假球。

《中央社》報導，陳鴻文在記者會中提及，今(2017)年下半季比賽曾有記者跟他說，球團內部傳出他有打假球，當下已立刻找領隊說明，希望領隊與球隊調查。

劉志威還原當時情況，季後挑戰賽28人名單公布後，他告訴陳鴻文不在名單內，「他第一句話就是問我是不是懷疑他打假球，我跟他講說，這麼多流言，我們沒有去指控任何一個球員打假球。」



劉志威透露，他當時請陳鴻文考慮是否適合待在中信兄弟隊，「我跟他講完之後，他就清楚我要講甚麼事情」。劉志威轉述，陳鴻文當時表達「謝謝球團照顧」。

劉志威表示，對於球團而言，有這麼多流言、說法，「我們也不是檢調單位，中華職棒對於有關假球事件本來就有它的機制，如果有相關事情，我們也只能交由檢調單位處理」。



至於林智勝，週刊指稱他與可疑人士見面，影射打假球，林智勝強調絕無此事，「我沒有與週刊所寫的可疑人士見面，也沒有做過放水的行為」，並強調，「我絕不可能做出有損形象、有害台灣棒球環境的行為。」



林智勝透露，他每個月薪資都有定額匯入球員工會成立的職棒球員防賭基金信託，當初他也十分支持並協助推動，目的就是希望杜絕台灣職棒任何涉及簽賭案的不法情事，「如果我有涉及不法情事，我所繳納的信託基金將會被全數沒收。」



身為中華職棒最高薪球員，今年下半季在一軍出賽數減少，對於下二軍的原因，林智勝解釋，第二次下二軍，是因側腹肌撕裂傷，撐了3週，但他覺得球隊很有機會，也想跟球隊一起打進季後賽，因此這段期間打兩針類固醇硬撐。但側腹撕裂傷越來越嚴重，真的沒辦法才向總教練報告身上的傷，後來才下二軍。



林智勝講到激動處，一度哽咽流淚。他說，「我只想好好在球場上打球，什麼都不想想，好累喔，我真的覺得在這段時間，每天都好像度日如年。」