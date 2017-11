川普在京   美眾議員推「升級版」《台灣安全法》挺美台軍事交流

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)在美國總統川普訪問中國北京與習近平見面之際,在華府,兩位共和黨籍美國聯邦眾議員7日提出「台灣安全法」草案,除推動美、台外交與國防資深層官員互訪,也要求重新建立美台關於軍售的戰略對話、軍艦互訪及邀請台灣參加兩項軍演。



聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)與皮滕杰(Robert Pittenger)7日共同提案,內容形同呼應國會已通過的「2018財政年度國防授權法」,並力挺聯邦參議員賈德納及柯頓7月提出的同名草案「台灣安全法」(Taiwan Security Act)內容。

​麥考爾同時身兼眾院國土安全委員會主席。他在聲明中指出,長期以來,美國總優先考慮北京的要求,然而,中國卻不斷霸凌鄰國,破壞美國的經濟與國家安全,威脅南海上的全球貿易,也拒絕使用對北韓的影響力協助解決朝鮮半島危機,基於上述理由,「該是中國放棄對美國外交政策指手畫腳的時候了」。

根據中央社報導,據麥考爾辦公室的新聞稿,眾院版本的「台灣安全法」草案授權美、台國防與外交的資深官員往來,重新建立有關美國對台軍售的年度戰略對話,確保國防軍備正常轉移;草案也指示美國國防部長邀請台灣參與2018年環太平洋軍演及空對空紅旗軍演,讓美台軍艦互訪港口。另外,草案也表達國會支持台灣計劃將國防預算增至國內生產毛額(GDP)的3%,肯定台灣努力中止與北韓所有經貿關係。



川普8日在北京的第一晚,發了三則推文,其中兩則感謝習近平的接待,並期待周四相見,還登出他在紫禁城參訪時的多張照片,另一則是回顧他剛結束的南韓訪問,並警告北韓「不要低估、測試美國」。

更引人注意的是,川普甚至把個人推特帳號最上方的封面照,換成在紫禁城欣賞京劇後、與習近平夫婦合照,演出「美猴王」與「貴妃醉酒」的表演者也一起入鏡,現在成了川普個人推特帳號上的封面圖片。

Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ