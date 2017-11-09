川普訪中首日簽90億美元貿易協定  中國：這只是暖場

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普昨(8)日展開訪問中國的三天行程，訪中第一天兩國企業家即簽署19條、總計約90億美元的中美商業協議，而這還可能只是訪中大禮之一。

《中央社》報導，川普昨日下午2時36分左右抵達中國北京，2小時後中、美兩國企業家便在人民大會堂簽署19條、總計約90億美元(約新台幣2,700億元)的中美商業協議。但中國國務院副總理汪洋更透露，「好戲在明天」。

綜合外媒報導， 中美雙方企業家在汪洋與美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)的見證下，在人民大會堂和北廳簽署19項含蓋生命科學、航空、智慧製造等多個領域的貿易合作協定。

外媒報導，這次跟隨川普來到北京的貿易商團，分別由29間美國企業組成，其中能源企業占主導地位，因此外媒推測，川普和中國商務部貿易代表團可能會對中美液化天然氣出口進行談判。

另一方面，川普這次訪中，中美的其他合約與協議都將圍繞著航空、液化天然氣、大豆等領域進行談判。

有知情人士透露，高盛和中國投資有限責任公司擬定聯手設立規模數十億美元的基金，為中方巨額主權財富基金投資美國製造業與其他行業提供幫助。

此外，汪洋在簽署合作協定後更笑著說「好戲還在明天」、「今天只是暖場」。

但清華卡內基全球政策中心主任韓磊(Paul Haenle)受訪時表示，中國做出的讓步，只會是短期戰略舉措。