宋楚瑜將與美澳  共同宣布成立APEC婦女基金

（中央社記者侯姿瑩峴港8日電）亞太經濟合作會議APEC領袖代表宋楚瑜今天宣布，明天將與美國、澳洲官員共同舉行APEC「婦女與經濟子基金」成立早餐會，協助婦女在經濟方面的發展。

宋楚瑜昨天抵達越南峴港，今天舉行國際記者會。宋楚瑜致詞時提到，明天跟美國、澳洲有早餐會，將宣布成立婦女經濟子基金，協助推動婦女在經濟的發展，在就業方面得到鼓勵和保護。

宋楚瑜提到，他去年代表總統蔡英文參加APEC秘魯年會期間，與時任美國國務卿凱瑞（John Kerry）共同宣布合作成立「APEC婦女與經濟子基金」。

根據明天早餐會議程，除了宋楚瑜，美國國務次卿向農（Thomas Shannon）、澳洲駐胡志明市總領事蘭寧（Karen Lanyon）也將出席。

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於10日到11日舉行。宋楚瑜今年二度代表總統蔡英文出席。1061108