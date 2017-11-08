川普訪中國 雙方簽署90億美元協議

（中央社台北8日電）美國總統川普今天下午2時36分左右，抵達北京首都國際機場。2小時後，中美企業家在人民大會堂簽署19項商業合作協議，總計約90億美元。中國國務院副總理汪洋語帶玄機說：「好戲在明天」。

北京中新網信息科技有限公司微信公眾號「國是直通車」下午指出，在中國國務院副總理汪洋、美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）見證下，中美企業家在人民大會堂河北廳簽署19項商業合作協議，涵蓋生命科學、航空、智慧製造等多個領域。

汪洋笑說，今天只是「暖場」，「好戲在明天」。

川普首次訪陸的隨行商貿團，由29家美國企業代表組成。路透社報導，隨行川普訪陸的美國企業，能源企業占主導地位。因此，川普和中國商務部貿易代表團很可能會就促進美國對陸液化天然氣出口事宜進行談判。

華爾街日報報導，此次川普訪陸，中美之間的其他合約、意向書和協議，將圍繞航空、液化天然氣和大豆等領域，這些交易將彰顯兩國貿易關係出現的進展。

另外有知情人士表示，高盛和中國投資有限責任公司擬聯手設立一個規模數十億美元的基金，為中國的巨額主權財富基金投資美國製造業及其他行業提供幫助。

至於中美雙邊經貿問題，新加坡聯合早報指出，學者推測中國國家主席習近平可能就美中貿易赤字問題對川普作出一些「讓步」，例如對金融服務市場准入、外資企業持股比例等要求做出調整。

不過，清華—卡內基全球政策中心主任韓磊在接受媒體採訪時表示，中國的讓步只會是短期的戰略舉措。1061108