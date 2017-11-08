藝術走進生活　快來花博公園體驗「臺北共玩‧戲樂無窮」！

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 臺北採訪報導）臺北市政府文化局與臺北表演藝術中心主動出擊、走入人群，今（8）日特於臺北捷運圓山站一號出口舉辦「北藝中心藝遊溜滑梯裝置藝術揭幕記者會」，進駐溜滑梯戶外藝術裝置，為捷運站周邊點亮藝術氣息。

為極大化民眾的接觸率，北藝中心特與臺北捷運公司合作，於臺北圓山捷運站一號出口外，設置溜滑梯裝置藝術，讓藝術走入民眾日常生活。該座溜滑梯放置時間將到今年12月底，未來將會移到北藝外空間放置，民眾可以把握時間帶小孩來此感受到藝術的樂趣。

臺北表演藝術中心總監王孟超​（黃慧瑜 攝／台灣英文新聞）​

為響應北藝中心「臺北共玩‧戲樂無窮」的品牌精神，石牌國小的校長、同學們也一同現身共襄盛舉，搶先體驗試溜藝遊溜滑梯；現場大小朋友們，透過藝術交流情感，歡笑聲不斷、創造了親子間最美好的回憶！此裝置作為2017年歲末系列藝術活動的開端，將持續把藝術帶到民眾的身邊，讓更多人在一成不變的日常中，都能近距離感受表演藝術的無限創意與魅力！

即日起至今年12月底，藝遊溜滑梯戶外藝術裝置將正式開放予民眾自由體驗，並於周末下午推出藝術派對活動：11月11日「馬戲派對-馬戲俱樂部」、11月18日「食物派對-si、吃吃、kaen-夜市人生」、11月26日「舞影派對-凝視舞影」、12月3日「音樂劇派對-冬日音樂聚 逗陣瘋戲樂」、12月16日「馬戲派對-未來馬戲實驗場」、12月24日「聖誕派對-遊唱寶貝x黃湘怡」和「聖誕派對-一起滑進去」等，持續傳遞「藝術」與「生活」零距離的共玩理念！