大手牽小手 幸福跟著走! 北富銀x富邦人壽攜手守護您的幸福

台灣逐漸步入高齡化社會，如何為退休做好個人及家庭理財規劃是目前民眾最關心的議題，台北富邦銀行攜手富邦人壽為您的家庭整體保險規劃再升級，即日起舉辦「大手牽小手 幸福跟著走」感恩回饋活動，2017/11/30前於北富銀購買富邦人壽保單並符合資格，就有機會將十萬元旅遊金等大獎抱回家。

依內政部統計，台灣老年人口在今年首度超過幼年人口，至2018年，老年人口佔總人口比率將超過14%，達到世界衛生組織所定義的高齡社會。北富銀指出，面對高齡社會的來臨，每個家庭都應該及早做好保險規劃，並定期以「未來可能需求」、「預算」等項目來檢視家中每個人的保障缺口，才能有效確保未來的生活與醫療品質。

隨著2017年已邁入第四季，北富銀建議客戶在歲末年終，詳細檢視自己與家人所持有的保單，做全面性的規劃，並趁機將保障缺口補足。同時，北富銀推出「大手牽小手 幸福跟著走」感恩回饋活動，只要在2017/11/30前，在北富銀投保富邦人壽的分期繳保單或投資型保單，符合同一家人購買2張(或2張以上)保單，或2017年已投保客戶，本人或家人再添購一張保單之要保人，即可享有抽獎機會。

其中分期繳保單，每張保單首期保費每達新台幣10萬元，即可獲得一次抽獎機會；而投資型保單，每張保單首期保費每達新台幣100萬元，即可獲得一次抽獎機會，總計將有10名幸運投保人可獲得十萬元旅遊金，30名幸運兒可得五萬元旅遊金！換句話說，單張保單的首期保費金額愈高，累計的抽獎次數愈多，中獎機會更高！

此次「大手牽小手 幸福跟著走」感恩回饋活動獎項多元且豐富，除了十萬元及五萬元的旅遊金外，還有二千元刷卡金、知名小提琴家曾宇謙薩拉沙泰名曲專輯CD，總共240個好禮要送給您！歡迎民眾把握難得的機會，儘快至全台任一北富銀分行洽詢，或至「大手牽小手 幸福跟著走」活動網站了解詳情：https://www.fubon.com/banking/event/insurance/20171001_1130/index.html