2017新北市醫療公益獎專題 醫事教育研究獎 : 范紀鎮

（台灣英文新聞／李佳 臺北採訪報導）「愈是美麗的切片、愈是病變的現象」，這場美麗與哀愁的際遇，卻是馬偕醫院范紀鎮主任的親身經歷。

2012年，范主任的內人罹患乳癌，需要手術切除乳房並送病理切片檢查，「看了十幾年的切片，竟有一日要看自己的妻子檢體！」范主任的不捨及痛心，無法用言語形容，當時一心只想著如何幫助妻子，進而思考如何幫助大眾有效的預防及控制癌症。

隔年，范紀鎮有緣與國家衛生研究院癌症研究所共同合作，開始研究癌症發生、復發的分子機制，從中研發成為癌症檢驗分子標記的可能性，並在國際期刊上發表研究成果，參與學術交流等，為讓專長發揮更大效益，這五年來，除了專精病理組織切片，同時開啟研究歷程。

在醫事檢驗的路上，范紀鎮受到許多夥伴的肯定，無論在教學上的提攜或是工作上認真精神的態度，都令人稱讚叫好，辛勤工作外也不忘閱讀、研究與進修。范紀鎮非常自豪於組織切片及免疫染色的技術，並將所有切片做為蠟模一一介紹，任何組織、抗體到他手中無不服服貼貼，要染什麼，就染什麼，而且背景乾淨，每個病理切片染色照片都像圖畫一般。

2013年范紀鎮開始向院方提出研究計畫申請，至於被問說為什麼要來做研究，他表示， 「無論研究或是任何事情，不斷前進是相當重要的！」

范紀鎮強調，「肯做、能做、分享做」，一步一步完成，不害怕失敗，大方分享，是多麼開心的事情！當過范主任的學生都表示主任相當嚴格，「但都會好好的鼓勵我們，私下就像是家人一樣。」

范紀鎮常用「捕手精神」來鼓勵自己、鼓勵他人，「無論好球、壞球，都要努力的接到」，提醒扮演好自己的角色，永遠不要停留在一灘靜水中，立下個人目標，堅持信念與毅力，秉持專業，相信醫技人員一樣有機會能發揮自有的專長，參與研究計畫及論文發表之能力。