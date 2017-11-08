九年17部電影、120億營收  漫威電影如何成功？(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）這週上映的《雷神索爾3：諸神黃昏》在全美上映第一週即獲佳績，在美國電影評論網站「Rotten Tomatoes」上獲得93%的正面回應，更是漫威系列評價最好的電影之一，也讓隸屬於華特迪士尼影業的漫威工作室今(2017)年又創下新紀錄。

前情提要：九年17部電影、120億營收 漫威電影如何成功？(上)

各家影業紛紛仿效宇宙系列電影

漫威公式的成功也掀起宇宙電影的風潮。迪士尼在2012年買下盧卡斯影業後，接續帶來了星際大戰系列電影，現任盧卡斯影業主席凱薩琳甘迺迪曾在節目中透露，希望未來十年仍能看到這個星系的長遠發展。

另一家美國公司Hasbro也將旗下受歡迎的玩具搬上大螢幕，而創作了《變形金剛》和《特種部隊》系列電影；華納兄弟與JK羅琳則透過魔法小說帶來了《哈利波特》的奇幻世界。

除此之外，環球影業也試圖集結經典怪物角色，打造好萊塢暗黑宇宙，如《德古拉》和《科學怪人》；而任天堂也計畫將旗下最受歡迎的電玩角色搬上大螢幕。

漫威的成功也激勵了對手DC的電影模式，先前未能在英雄電影競爭中打敗漫威，終於在2017年靠著《神力女超人》初嚐勝利果實，讓神力女超人在即將上映的多角色電影《正義聯盟》裡倍受矚目。這部電影也將在下半年與同時期上映的漫威電影《雷神索爾3》正面對決。

除了電影，也深入其他影劇類型

漫威電影是近年來戲院檔期最多的電影，如《雷神索爾3》就是漫威工作室近十年來的第17部電影，意即至少每年出品兩部電影，且通常以一新一舊的手法操作宣傳。以2016年為例，其中一部通常是較知名、已有忠實客源的系列電影如《美國隊長3：英雄內戰》，另一部則是較新或剛萌芽的電影類型如《奇異博士》。

明年，漫威工作室預計出品三部電影，包括首次上映的《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》和《蟻人與黃蜂女》，而這還只是漫威工作室的電影。旗下漫畫角色過去二十年已在45齣漫威宇宙電視劇和網路劇擔綱主演，獲利超過230億美元，包括二十世紀福斯的《X戰警》系列、索尼影業的《蜘蛛人》系列電影和《刀鋒戰士》等。

漫威的成功除了故事情節引人入勝、角色絢麗吸睛，更有著背後一套結合漫畫敘事與商業背景的宣傳手法，才能一步步將超級英雄推上大螢幕、推進全球每位觀眾的心中。這樣的公式能否被如法炮製，除了商業手段，最重要的大概還是觀眾是否買單，讓這些超級角色幫每個人實現心中曾經遙不可及的英雄夢。