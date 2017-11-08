美國愛達荷州議長豪氣加碼 彩匯自助午茶好料升級

彩匯自助下午茶擁有繽紛吸睛的手作甜點、吮指回味的西班牙伊比利豬肋排、美國牛小排、美福牛肉麵以及近期推出的港點餐車等美饌，自11月11日至17日起美國愛達荷州議長將美國頂級的極黑牛與產量及質量稱冠全美的Russet Burbank馬鈴薯等優質農畜產品帶到台北美福大飯店彩匯自助下午茶，為嚐鮮饕客們好料加碼，美味再升級。活動期間，加入台北美福大飯店官方粉絲專頁，分享逗趣馬鈴薯娃娃於彩匯下午茶的調皮影片，或加入美福LINE好友，就有機會抽中活動限定個性潮T及潮帽等周邊紀念品。彩匯自助餐廳邀您暢饗美味，繽紛無國界，訂位專線02-7722-3395。

11月8日至11月13日飯店將於FACEBOOK舉辦「彩匯x IDAHO」粉絲抽獎活動，成為官方專頁的粉絲，分享逗趣馬鈴薯娃娃於彩匯調皮的影片，TAG好友即有機會抽中美國極黑和牛個性潮T；11月11日至17日加入「台北美福大飯店」LINE好友也有機會獲得抽獎券一張，活動期間憑券至彩匯享用下午茶，即可兌換美國愛達荷州極黑牛鑰匙圈(具開瓶器功能)、美國極黑牛棒球潮帽或愛達荷州可愛馬鈴薯布偶(數量有限，抽完為止)。彩匯現場將有可愛的馬鈴薯布偶於餐廳入口與賓客一起合影拍照，享受美食無限樂趣，歡迎一同暢饗愛達荷州議長帶來的繽紛饗宴。