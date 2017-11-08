九年17部電影、120億營收  漫威電影如何成功？(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）這週上映的《雷神索爾3：諸神黃昏》在全美上映第一週即獲佳績，在美國電影評論網站「Rotten Tomatoes」上獲得93%的正面回應，更是漫威系列評價最好的電影之一，也讓隸屬於華特迪士尼影業的漫威工作室今(2017)年又創下新紀錄。

美媒Quartz報導，《雷神索爾3》在市調公司ComScore和Screen Engine針對全美觀眾的民調中，獲得極難得的5顆星滿分評價，也在美國與加拿大獲得1億2,100萬美元的票房。這使漫威工作室成為全美第一家在一年內就能上映三部、擁有上億票房電影的工作室。

舊金山媒體《SF Gate》報導，今年5月《星際異攻隊2》在全美拿到1億4,600萬美元票房，6月《蜘蛛人：返校日》則獲得1億1,700萬美元的票房。就算是迪士尼與環球影業公司，以往也只能在一年內上映三至四部、擁有千萬收入的電影，沒有一家工作室像漫威電影有這麼驚人的票房能力。

而不只是《雷神索爾3》締造了傳奇。

2008年《鋼鐵人》初次登上大螢幕，開啟了漫威漫畫翻拍成超級英雄電影的旋風熱潮。2008年至今，漫威工作室將旗下漫畫改編成數十億美元票房的超級英雄電影，總計有三部三部曲電影(《鋼鐵人》、《美國隊長》、《雷神索爾》)、八部英雄系列電影、數十部動作鉅片；自2008年《鋼鐵人》上映後，迄今營收已達118億美元(尚不包含蜘蛛人和雷神索爾)。

漫威超級英雄電影的成功公式？

漫威是如何成功的？其實，漫威的對手DC工作室才是最早將漫畫人物搬上大螢幕的先驅，例如1970年代就已出現的蝙蝠俠、超人、貓女等都是DC漫畫裡的人物，但漫威卻是第一個透過「建造系列宇宙」的方式，一個個將漫畫角色集合在一起，從鋼鐵人開始，到綠巨人浩克、雷神索爾、美國隊長等，先後出現在它所建造的大世界。

2012年，在上映一系列獨立英雄電影後，漫威第一次將這些超級英雄匯聚到同一部電影《復仇者聯盟》中，這種借用了以往只在漫畫裡才會出現的手段，在好萊塢電影前所未見。

事實證明這種方式非常成功，成為漫威電影中第一部獲得超過十億票房的電影，同時也是世界電影史上票房收入第五高的作品。漫威也藉機打造了一個活力充沛、神力四射的英雄世界，穿梭著各個角色的故事主軸，滿足讀者與觀眾無法在單一電影所能獲得的想像慾望。

同時改編這麼多英雄角色電影，也讓漫威能在某些電影票房不如預期、不合觀眾胃口時，仍能靠其他賣座電影維持營運。例如今年中上映的《變形金剛5：最終騎士》，最後營收並不亮眼，漫威於是持續在電影中加入新成員和新團隊，如《星際異攻隊2》和《奇異博士》的做法，並找來年輕導演與有才華的演員賦予這些漫畫人物全新生命。

2016年初次上映的《奇異博士》由班尼迪克·康柏拜區領銜主演，是漫威獲利最多的單一超級英雄電影，而《復仇者聯盟》則持續保持漫威系列電影最賣座的紀錄。

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