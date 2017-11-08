台灣醫療科技展即將於12月在南港展覽館登場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）當親友或自身罹患特殊疾病，以及面對重要醫療抉擇，大多數的民眾皆會措手不及，為了提升民眾醫療知能，以便關鍵時刻能為自己或家人找到正確的醫療方案，由衛生福利部、臺北市政府、農委會以及Taiwan Healthcare Plus平台，共同主辦的首屆「台灣醫療科技展」，即將在12/07~12/10於南港展覽館登場。

這場全國最大醫療展，由國內40家醫院院長組成諮議委員會共同發起，由百大醫護團隊跨院聯手，展現各家醫院不同的醫療特色。諮議委員會召集人陳維昭表示，這場展覽橫跨每個人一生中可能面臨的健康威脅與對策，例如從嬰兒出生、人工生殖、顱顏重建、遺傳性型疾病的檢測、腸病毒等，及邁入青壯年之後各階段可能遭遇的疾病如癌症、腦中風、心血管疾病，乃至高齡者的失智症、慢性病照護等需求，結合了不同年齡、不同族群所關心的健康及疾病治療解決方案。

另外，這次展會不僅是台灣第一次以醫療服務、臨床技術為核心的呈現，更難得的是上中下游的產業鏈也整合到位。民眾將可在這次展覽中一窺台灣特色醫療、健康照護、居家健康、創新科技、精準醫療、醫療設備、生技製藥和農科健康等領域的頂尖產品和技術，同時還能參與體驗活動、有機會拿多項好禮，相關資訊可查詢活動官https://expo.taiwan-healthcare.org/visit/index.php。同時展場中的「SNQ國家品質標章」體驗館將舉辦「醫師講堂」，歡迎上網搶先報名：https://www.snq.com.tw/ProductList.php?CNRIFOTYPID=0oz1dl783rfdj882&CNRIFOID=0oz1cyr2f26isnkz。