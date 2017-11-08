兒虐6成是腦傷 存活者1/4變重殘

根據內政部資料顯示，兒虐通報人次自民國1997年19,147人次，成長至2016年之54,597人次，近10年來增加約3倍之多。林口長庚紀念醫院過去致力於對弱勢兒少的關懷工作，不僅在醫療、通報、教育、保護方面全力以赴，更深入探討、研究、分析兒少保病例，希望藉此發現趨勢、找出癥結、進而翻轉困境！兒保小組分成幾個群組分別研究，其中率先完成，獲得世界級【醫學】期刊刊登的有兩篇：1、台灣一「兒少保護示範中心」處置介入兒少虐待疏忽防治服務成果分析（民國103-104年-361病例）；2、因「兒少不當對待」入住加護病房「危重症病童」之流行病學與臨床分析（民國90年-104年-355/1838病例）。其重大發現如下：

1、兒少保護小組的成立與介入，確實可以增強對兒少保病例的通報。

2、本院的兒少保病例以0-6歲的嬰幼兒居最大宗，達82%。

3、這些嬰幼兒受虐傷的部位，以頭部、腦部居多，約60%。

4、兒少保病例各年齡層均以男性稍多，但是青春期以後（12-18歲）女性陡增，原因是性虐待案件增加。

5、通報場所以創傷急診最高，其次兒童內科急診，門診最少，不足2%。

6、民國90-104年，因「兒少不當對待」入住加護病房之「危重症病童」遽增5倍之多，目前平均每個月有5位兒少保病例入住加護病房。

7、「兒少不當對待」之「危重症病童」也以嬰幼兒最多，達85%。

8、傷病部位也以腦傷為最多，達57%。

9、危重症兒保病例預後：「死亡」達10%，「重殘」26%。

10、危重症兒保病例60%須接受手術治療，其中神經外科手術（開腦）達30%。

案例一、二：

5個月大女嬰小潔，因為失去意識，經外院電腦斷層診斷為右側硬腦膜下出血，轉診到本院急診，據送她來的父親說，可能是父女一起午睡時，父親翻身、手肘不慎擊中小潔頭部所致。在本院急診發現瞳孔不等大且光反射微弱，立即會診神經外科醫師後，執行腦部減壓手術並移除血塊。同時眼科會診發現雙側眼底視網膜出血，符合所謂「搖晃嬰兒症候群」，所以依「受虐性腦傷」通報家防中心，術後在兒童加護病房照護，然後經普通病房出院，在兒童神經科門診追蹤，預後為「腦性麻痺」。

大約1年後，小潔1個月大的妹妹小美，因為活力差及嗜睡2天，經診所轉診到本院急診，住院前1天曾經發現右側肢體無力。父親自述因覺得小美活力差，所以有把她抱起上下用力搖晃。在本院急診腦部電腦斷層檢查發現左側硬腦膜下出血、嚴重腦水腫。眼科會診也發現雙側眼底視網膜出血，因此也依照「受虐性腦傷」通報家防中心。會診神經外科醫師後，執行腦部減壓手術並移除血塊。目前在兒童神經科門診追蹤，並且積極復健，希望中樞神經能恢復。

案例三：

1歲6個月大的小恩，與2歲6個月大的哥哥，兄妹同時被送至急診，哥哥到院時早已死亡，小恩因昏迷被送到加護病房搶救，兩人皆骨瘦如豺且身上多處瘀傷及咬痕。兒科團隊馬上搶救，並且啟動兒保小組，通報家防中心。後來才知她們的父親20歲，母親18歲，早已經被政府列為高風險家庭注意中。住院前，小爸媽因吵架分別離家出走，把小孩託給舅公照顧，舅公9天來僅餵食4塊麵包並曾多次虐打兄妹。

小恩一開始有嚴重脫水和急性腎衰竭，經積極搶救後逐漸回穩。清醒後的小恩非常害怕，常常發呆哭泣，無法與人互動，加護病房同仁們看了十分不忍，常買小玩具、小點心給她，一開始小恩只有看到食物時才肯讓人靠近，2個禮拜後，才逐漸打開心房，開始會和醫護人員玩耍，偶而還會露出開心的笑容。看到小恩原本凹陷的雙頰逐漸豐腴，大家都覺得很欣慰。漸漸的小恩會吵著需要人陪了，開朗的笑容也吸引了更多人跟她玩耍。經過1個月的成功治療與保護，小恩的生理功能獲得很大的改善。

小恩安置在育幼院後，還是有幾位醫護人員利用放假時間去探訪並送小零食及玩具給她，她也很期待我們的探訪。大家都希望小恩可以儘早被領養，在健全的家庭平平安安的長大。

林口長庚醫院的努力：

本院自創院以來，即重視對弱勢兒童的服務，民國98年起就開辦針對育幼院兒童的【懷幼計畫】，民國101年起，就有【兒保小組】的運作，103年獲衛福部『醫療機構建立兒少保護醫療服務模式計畫』補助，成立【兒少保護醫療服務示範中心】以後，每年平均通報疑似兒虐及疏忽兒少約400例，召開兒少保護小組工作會議與個案討論會共34場，教育醫事人員2,435人次，國際研討會2場及美國教授客座1週，參與醫事人員724人次。

本院的努力獲得國家及社會各界肯定，屢蒙嘉獎，例如：105年衛福部『兒少保護小組品質成效獎』、105年法務部【犯罪被害人保護有功團體】與106年現代婦女基金會及李昌鈺博士頒發【協助破案有功醫院】獎。

105、106年，本院兒保團隊接受委託，進行【國家衛生研究院論壇】計畫。2年間分別以「兒童虐待之現今困境與解決之道」、「兒虐議題之資訊整合與政策建言」為主題進行，共舉行5次焦點團體專家會議與2次公開大型研討會。107年計畫進行「兒虐議題外展教育推廣」。

新計畫新希望：

本院有感於兒少保護工作不能滿於現狀停滯不前，因此特別由社服基金撥款730餘萬元，擴大推進兒少保護工作，除了原來兒保小組編制與工作外，更決定在長庚醫療體系全力支持下，往兒少保護治療與教育防治中心發展。發展方向包括：

1、整合推動兒少保護門診。

2、受虐兒少心理衡鑑與治療。

3、培育兒保教育師資。

4、社區（幼兒園、褓姆、學校）兒保教育。

5、醫事人員兒保司法教育（蒐證、筆錄、作證、測繪）。

6、社工、公衛人員兒保教育。

7、司法檢警人員兒虐醫學教育。

8、結合區域內各區域地區醫院兒保小組雙向合作，建立兒少保護網絡平台。

9、編纂本土性的兒保教材。

10、全國巡迴教育。