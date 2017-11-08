賴清德說明缺電3解方：多元創能、全民節電、智慧儲能

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院今(8)日上午9時30分召開記者會，行政院長賴清德向外界說明缺電解方，透過多元創能增加供給、積極節能全民參與、靈活調度智慧儲能等3執行策略，希望穩定並安全提供電力。

行政院長賴清德今日上午親自在行政院召開「行政院排除產業投資障礙 穩定供電策略」記者會，秘書長卓榮泰、政委張景森、政委吳政忠、政院發言人徐國勇、經濟部次長龔明鑫陪同出席，提出3大政策方向與3個執行策略解決「缺電」問題。

賴清德表示，國內用電需求因應經濟發展及民生需求持續成長，加上供給端因環境議題及機組退休等影響下，電力供應較往年吃緊。



面對電力供應吃緊問題，政府部門及台電公司積極執行各項供給面、需求面強化措施，並透過靈活調度作法，確保電力供應穩定。



賴清德提出非核家園、穩定供電、空污改善3大政策方向，並以多元創能增加供給、積極節能全民參與、靈活調度智慧儲能等3個執行策略，作為解決對策。



非核家園部分，核能設備預計於2025年前停止運轉，如期除役；在穩定供電方面，2019年起備用容量率維持在15%以上，備轉容量率10%；也將透過環保調度，改善區域空氣品質。

在執行策略面向，分成強化機組平常運轉維護、如期如質完成新發電機組興建計畫、全力以赴擴大再生能源以達成2025年占比20%目標；希望全面推動各部門節能措施，使節電成為全民運動。此外，除將加強需求面管理措施外，還包括運用火力機組彈性，改善區域空污；加速布建智慧電表，結合儲能，以充分運用再生能源。

針對媒體詢問，中央預計投入多少經費來推動整個方案？對此，經濟部次長龔明鑫表示，預估總投入金額9,000多億元。

對此，賴清德說，以108年為例，預估成效尖峰負載3698萬瓩，供電能力4261萬瓩，備用量率15.2%、備轉容量率10.2%，能穩定並安全提供電力。

賴清德上任後關注產業界五缺問題（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工），在近期密集召開會議，從6日起將陸續召開記者會，向外界說明五缺解方。



6日、7日分別為缺地、缺水問題召開記者會；今天主題則為缺電；9日因適逢行政院會，預計將處理勞基法與一例一休問題，暫不開五缺記者會，待10日一併說明缺才與缺工問題。