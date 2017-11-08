老爺酒店集團X捷安特 Royal Rider老爺鐵騎單車環台熱烈開團

全台唯一的豪華自行車環島「老爺鐵騎Royal Rider」第三屆現正熱烈開團！由老爺酒店集團與捷安特為想要輕鬆騎自行車悠遊台灣的客群打造七天六夜豪華環島行程將自11月25日出發。2017年再新開以四天三夜體驗花東的「後山尋寶」自行車行程，推薦給盼用短天數體驗自行車旅行又能暢覽花東壯闊山海的都會客群。

今年全新設計的「老爺鐵騎Royal Rider-後山尋寶」行程，由台東知本老爺作為出發站，依逆時針環島方向往花蓮騎行，中途停留東河部落，體驗划竹筏與原民風味美食；再騎自行車登上人稱「好漢坡」的玉長公路欣賞台灣後山的花東山與海之美，並遊覽南澳、平溪菁桐等美麗小鎮。沿途住宿知本老爺酒店、日式木屋宿舍改建的花蓮光復糖廠旅館，到羅東住宿4月新開幕，保留閩南建築外觀與江南園林山水的「宜蘭傳藝老爺行旅」，兼可至傳統藝術園區內體驗習藝之旅，終點站回到位於台北市郊的北投老爺酒店。四天三夜的精采行程專為假期天數少又可輕鬆享受自行車旅行的客群，尤其適合上班族及短期訪台的旅客。

自2015年開辦迄今第三年的老爺鐵騎七天六夜環島，本屆首團將於11月25日由北投老爺酒店出發，今年除單車行程配合高鐵、火車、巴士接駁之外，沿途尋訪台灣自然人文景點，如嘉義菁寮老街、鹽水台灣詩路、台南四草湖濕地、壽峠鐵馬驛站、東源水上草原、天祥太魯閣峽谷等。通過蘇花公路因考慮車隊安全而不騎車，改以麗娜輪的豪華快艇帶團友走藍色公路跨過蘇花，從太平洋上用新的視野欣賞蘇花公路的美。

老爺酒店集團執行長沈方正表示：「我們與捷安特自2015年起共同舉辦的老爺鐵騎自行車環島是一項自然環境、人文、物產、族群文化的旅遊體驗，而非體育活動，參與過的團友有從80歲到12歲的客人都順利完騎。連續三年，我們每一年都為想要參與自行車旅遊的客人設計既享受又有趣的行程，無論有充裕的時間能進行七天六夜環島，或是短程四天三夜的花東縱騎，每年都變換新的體驗項目。且全程配有專業領騎和接駁，不需要特別鍛鍊體能，只要身體健康無虞就能相約家人與朋友一起來參加！」

台灣捷安特暨捷安特旅行社總經理鄭秋菊說：「騎自行車環島是一趟挑戰自我、探索台灣之旅，過程中獲得的無窮樂趣與回憶，讓一次環島可以講十年。以往我們所服務的自行車環台挑戰需要體力騎乘將近一千公里，許多各別來參加的團員在完騎時刻，無法當下跟家人分享喜悅。與老爺酒店集團共同合作的老爺鐵騎行程，除主要騎乘自行車之外，也搭配高鐵、火車、巴士接載，途中有我們的專業團隊領騎、補給、安全維護和技術支援，正是鼓勵不同年紀、不同體能的親友可以一起完成夢想、分享回憶的環島旅程。」

老爺鐵騎11月出團‧2017年行程六大好玩

1 逍遙海岸：西濱17公里海岸線、南澳鄉山海巡禮

2 刺激挑戰：東河部落划竹筏、四草湖雨林探險、東源水上草原

3 單車經典：花東玉長公路好漢坡、壽峠鐵馬驛站

4 文藝漫遊：大稻埕散步、平溪菁桐老街

5 獨家體驗：麗娜輪豪華快艇過蘇花

6 豪華住宿：老爺酒店五星級飯店住宿、花蓮布洛灣、花蓮光復糖廠旅館

「老爺鐵騎RoyalRider」是一圓單車環島夢的入門行程，騎乘強度為休閒級，七天六夜環島依序住宿北投老爺、新竹老爺、台南老爺行旅、知本老爺、太魯閣布洛灣山月村、礁溪老爺；四天三夜「後山尋寶」依序住宿知本老爺、花蓮光復糖廠旅館及宜蘭傳藝老爺行旅。全程由專業教練團隊領騎，車隊前後備有補給車及保姆車，隨時提供點心飲水補給，並提供單車旅遊拍照服務，讓環島之旅留下美麗回憶。凡參加老爺鐵騎自行車活動，每位團友皆贈送紀念車衣，全程完騎者將頒贈單車完騎認證紀念證書。