桃園大溪威斯汀　2017 Fantasy跨年派對住房專案11月1日起限時搶訂  

2017跨年即將到來，快為自己和親友安排一場別具風格的慶祝假期！大溪威斯汀即日起推出「2017 Fantasy 跨年派對住房專案」，12月31日入住全新客房一晚，每晚NT$16,800起，包含知味西餐廳雙人自助早餐及晚餐、客房免費迷你吧，當晚還能在大廳酒吧及池畔吧暢饗各式美酒佳餚，參與精彩Fantasy跨年倒數派對，樂享現場Live band演出、炫豔燈光秀、熱舞表演及熱力倒數，還有萬豪集團國內外旗下多間酒店提供的幸運抽獎，邀民眾狂歡整晚，迎接燦耀2018，盡擁最頂級尊寵的住宿體驗，11月1日起開放專線預訂：03-272-5777。

桃園大溪威斯汀總經理陳孝慈表示：「大溪威斯汀自今年第二季開始，住房率屢創新高，從餐飲、住房到休閒設施，館內積極推出嶄新的服務內容，在市場上獲得廣大迴響；為了回饋旅客支持，我們將於今年跨年夜舉辦一場別開生面的跨年主題派對，館內將以「VIP 包館」概念，供應豐盛的餐食饗宴、美酒無限暢飲及精彩可期的表演活動，同步轉播亞洲各地倒數盛況，期能為桃園大溪當地注入更具活力時尚的度假風潮」。值得一提的是，開放訂房首日，民眾踴躍搶訂，館內旋即滿線，跨年夜住房表現上看100% 滿房！

2017 Fantasy 跨年派對住房專案內容