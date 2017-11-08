來太魯閣過年吧!除夕團圓年夜飯由飯店招待

農曆春節假期從2月15日(除夕)至2月20日(初五)，共有6天的假期，太魯閣晶英酒店邀請旅人們踏訪峽谷圍爐迎新春，推出春節住房專案，2017年11月15日起至2018年1月15日預訂行館套房，可享早鳥85折優惠。透過飯店訂房系統，再享500元折扣加碼優惠！除夕夜闔家到太魯閣度假，飯店免費招待年夜飯，新春期間推出春節民俗市集活動，規劃靜態及動態闖關活動，幫自己贏得一年好彩頭、增添年節熱鬧氣氛，邀請房客免費體驗，在山水環抱下享受團圓之樂！

行館早鳥專案．11月15日至1月15日期間預訂85折；官網訂房全館各房型享500元優惠

11月15日起至1月15日前，預訂行館套房專案，立即享有85折優惠，專案內容包括：依房型人數提供早餐、任選中式合菜或西式自助晚餐、交誼廳內全日飲品使用、輕食午茶、紅白酒無限暢飲時段、圓滿夜宵等。使用飯店線上訂房系統訂房，還可再享每房型500元折扣優惠！

除夕夜入住 飯店招待圓滿圍爐晚宴

團圓年夜飯是全家人團圓相聚，共享美味的幸福時刻。除夕夜入住太魯閣晶英酒店，飯店免費招待闔家圍爐晚宴，梅園中餐廳推出山珍饗宴，選用花蓮在地新鮮純淨食材，打造美味精緻的年菜。除此之外，衛斯理自助餐廳餐檯上也提供豐富多樣的應景菜色，讓您在新春期間和親友同享澎湃的幸福美味！

飯店貼心規劃適合親子團圓用餐的宴會空間，打造親子友善用餐還境，並設有兒童遊樂區，可讓爺爺奶奶及爸媽自在地帶著孩子來用餐，同享天倫之樂。溫馨提醒爸爸媽媽們，記得儘早預約親子宴會時段！

入住太魯閣晶英酒店，可免費使用峽谷無邊際泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等各項設施。夜晚可欣賞原住民舞蹈或歌唱表演，在壯麗峽谷下一起隨著樂聲起舞歡唱；最後在峽谷星空電影院的浪漫氛圍下度過美麗夜晚，即刻規劃新春年假，跟家人、朋友到太魯閣峽谷享受山水相伴的團圓假期！