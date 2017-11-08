台灣自然資產影像典藏展  11月8日開展

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 農委會林務局與中華民國綠野生態保育協會合作於本(11)月8日起至2018年2月22日在林務局「保育小站」舉辦「臺灣自然資產影像典藏展」。林務局保育小站將透過紀實影像與現場解說，帶領民眾認識及欣賞難得一見的台灣自然資產之美。

林務局表示，位於台北市金山南路2段小巷子內的「保育小站」，前身是日治時代總督府山林課宿舍，為台北市定古蹟，今(2017)年4月林務局已重新修復並作為教育推廣之用。

林務局說，在台灣的文化資產中，除了人文資產，還有兩類自然資產，即「自然地景」和「自然紀念物」，這類資產是地球形成與生命演化過程所留存的自然現象，如獨特的地景、代表性的生態體系、珍貴稀有植物、礦物等。

通常這些重要的自然瑰寶，政府會採較嚴格的保護方式，禁止人類破壞或進入；有部分則因位處深山地區，一般大眾較難一窺其全貌。為讓大眾認識這些自然地景及自然紀念物，林務局特別籌劃將典藏的自然資產影像呈現於大眾面前。

「臺灣自然資產影像典藏展」展出時間自今(8)日起至2018年2月22日止，開放時間為週三至週日上午9：00-12：00，以及下午1：30-5：00(週一至週二休展)，地點為臺北市金山南路2段203巷22、24號，歡迎有興趣的民眾把握機會前往參觀，詳細活動內容請至林務局自然保育網或林務局-森活情報站臉書專頁查詢。

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