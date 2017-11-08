境外移入霍亂　北部男曾前往菲律賓旅遊

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）疾病管制署公布國內新增1例境外移入霍亂確定病例，北部40餘歲男性10月下旬曾至菲律賓巴拉望旅遊，返台當日上午出現腹痛、腹瀉症狀，返台後第四天收治住院，經檢驗確診感染霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa）；目前個案仍住院治療中。

該名案例出國期間曾食用海鮮、熟螃蟹，及飲用椰子水、冰品，返台當日出現腹痛、腹瀉症狀並自行服藥，晚間入境台灣時無發燒或其他不適症狀；隔天個案出現水瀉、嘔吐症狀就醫。目前個案同住家人無疑似症狀；同行友人中有2人出現疑似症狀，其中1人就醫後已採檢通報，另1名有症狀者將安排採檢。

霍亂世界各地均有病例發生，多數發生於開發中國家，尤其在自來水不普及或環境衛生較差的地區。霍亂弧菌可存在汙水中相當長的時間，生食受霍亂弧菌汙染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類），即可能遭受感染或引發疫情。潛伏期通常2至3天，感染霍亂的症狀為無痛性大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水等；若患者未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水和休克而死亡。

菲律賓今年已爆發幾起霍亂疫情，今年2月底中部維薩亞斯群島之薄荷島（Bohol）東南部及宿霧省卡內薩島，至少有100人確診感染；呂宋島東南部阿爾拜省奧阿斯鄰近海灘區域今年9月初也曾發生疫情，累計約100人感染，1人死亡。

疾管署提醒，民眾前往霍亂流行地區，應飲用煮沸的水，或包裝完整且經過消毒的飲品；避免飲用加入冰塊的飲品，及勿食用生食，尤其是海鮮等，以減少罹病的風險。民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史。