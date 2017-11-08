川普重申應對北韓威脅  放軟姿態呼籲談判

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普亞洲行第二站昨(7)日訪問南韓，他表示若有必要，美國準備動用全部的軍事力量，阻止北韓發動攻擊。除了談論北韓問題外，也與南韓總統文在寅達成強化軍事同盟協議。



《路透社》及《法新社》報導，川普與文在寅會談後，在聯合記者會上表示，「北韓是個世界性威脅，需要全球共同行動因應」，「美國隨時準備在需要時透過我們全部的、無可比擬的軍事能力保衛自身及盟友。」

他強調，美國在朝鮮半島周邊海域，有3艘核動力航空母艦及核潛艦等強大戰略資源，對北韓展現強大武力，他強調美國及盟友在對付北韓核武威脅上「取得重大進展」，但希望不至於用在實際狀況。



另一方面，他也展現較過去和緩的態度，敦促平壤政權回歸談判，終結因北韓核武計畫造成的對立僵局，他說，「對北韓而言，回到談判桌商議對北韓人民及全人類有利的協議，是合理的事。」



對於南韓有意爭取美國在南韓部署戰略裝備，川普表示，會談中南韓決定採購數十億美元的武器，對此有部分已達成協議，包括磋商售韓數十億美元尖端軍事裝備、解除對南韓飛彈彈頭限重500公斤的規定。

綜合外媒報導指出，南韓軍方希望美方允許南韓擁有核動力潛艇，南韓官員透露，川普與文在寅在售韓核動力潛艇議題上，已同意進入「工作層級」的討論。但就間諜衛星技術部分，美出售可能性不大。

會後文在寅表示，希望川普訪問南韓和亞洲之行，讓為北韓核武問題感到不安的南韓民眾感到放心，並推動北韓核問題妥善解決。



文在寅高度評價川普將北韓核問題視為首要課題，並領導國際社會展開合作。他還說，南韓全體國民歡迎川普總統伉儷到訪。

川普訪問南韓期間將於今(8)日在國會發表演說，過去總共有5位美國總統在南韓國會發表過6次演講，大多在東北亞安全局勢激變之際，無一例外都有提到北韓話題。