今明北部氣溫略降5至7度  中南部仍維持好天氣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報，今(8)日東北風增強，迎風面北部、東半部有短暫雨，北台灣高溫比昨日下降攝氏5至7度。未來幾天天氣也將忽冷忽熱，提醒民眾注意溫差變化。



根據氣象局預測，今天桃園以北及東半部降雨機率提高，尤其基隆北海岸、宜蘭可能有局部大雨，中南部仍可維持多雲到晴的天氣，僅山區有零星午後短暫陣雨。



溫度方面，因東北風增強，北台灣明顯轉涼，氣象局預測白天高溫約25至27度，比昨天降低5至7度；其他地區影響較小，高溫約28至32度。不過，清晨各地低溫約22至24度，仍有涼意。



氣象局也發布15縣市陸上強風特報，中部以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪。

氣象局預報，周四(9日)第一波東北風南下，不過冷空氣勢力較弱，僅北部及宜蘭溫度下降至22到27度間，其他地區溫度變化不大，降雨則集中在北部及東半部，中南部仍為穩定天氣；周五(10日)是兩波東北風的空檔，北台灣溫度回升，迎風面降雨也減少。

氣象局表示，周六(11日)至下周二(14日)另一波東北風南下，北部東半部降雨再增多，且這波冷空氣勢力較強，北台灣低溫下探19度、天氣轉涼，中南部溫度也略微下降。

關於颱風的發展，氣象專家吳德榮說，週五熱帶擾動通過菲律賓、進入南海後，有機會發展成第24號颱風，週六朝向海南島南方前進，但目前資料顯示直接侵襲台灣的機率並不高。