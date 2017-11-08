飛官何子雨駕駛幻象2000戰機失聯  漏夜搜尋

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）由飛行官何子雨上尉駕駛的空軍幻象2000-5戰機昨(7)晚在北部海域失聯，空軍派出S-70C和C-130型機、海軍和海巡署派出紀德艦等大小艦艇前往幻象戰機光點消失目標區，漏夜搜尋。



《中央社》報導，由於北方鋒面逐漸南下，當地海域的海象逐漸轉壞，浪高2至3公尺，陣風8級。空軍司令部政戰主任張延廷表示，空軍的S-70C和C-130型機會漏夜接力搜尋。



空軍新竹基地一架機號2040、由飛行官何子雨上尉駕駛的幻象2000-5單座機，與另外3架僚機，晚間6時9分自新竹空軍基地起飛，參與夜間訓練科目，晚間6時43分於北部海域執行訓練時光點消失。空軍人士表示，光點消失地點是在基隆北北東方90海里處。



空軍人士表示，何子雨的座機失蹤後，S-70C直升機在7時5分立刻由松山機場起飛，晚間8時13分左右抵達事故地點，並從屏東派出C-130運輸機，趕往海面上空投擲照明彈協助搜尋。海軍與海巡署也派遣基隆艦、花蓮艦、紀德艦，以及基隆海巡隊「一○○三三艇」等至少6艘大小艦艇前往搜救，但海象不佳，船艇無法全速前進。



空軍司令部政戰主任張延廷表示，空軍會漏夜接力搜尋。

蔡英文總統在第一時間接獲國防部長馮世寬及國安會的報告後，指示國防部等單位全力投入搜救。



空軍司令部指出，何子雨是空軍官校102年班畢業，總飛行時數718小時，幻象戰機飛行時數491小時。

我國向法國購得的60架幻象2000，自1998年服役至今，除昨日事故，之前還發生四起全機毀損的事故，分別發生於1999年10月、1999年12月、2001年11月、2013年5月，已經造成三名飛官殉職。