2017富邦長春公開賽  11/9~11/11台灣高爾夫俱樂部點燃戰火

今年邁入第十五週年「富邦長春公開賽」，為台灣最具規模也是歷史最悠久的長春高球賽事，「2017富邦長春公開賽」將於11/9~11/11在台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)點燃戰火。「不只長春，更是傳承」是「富邦長春公開賽」一直以來堅持的核心精神，第10屆「富邦青少年高球傳承營」今日登場，台灣國寶級高球選手謝敏男以及目前台灣長春高爾夫協會會長盧建順等長春好手，特別到場給予青少年小將們指導，謝敏男更當眾宣布捐出他"66勝"紀念推桿，作為今年賽事的青少年組冠軍特別獎。

總獎金達560萬台幣的「2017富邦長春公開賽」（一般長春組500萬元；超級長春組60萬元），將於11/9~11/11在台灣高爾夫俱樂部進行三回合、54洞的比桿賽，今年共有120名選手與賽，包含90位長春選手、24位超級長春選手以及6位以外卡身分參賽的青少年業餘小將，其中三人是「公雞帶小雞」上半年積分排名前三名選手，另外三人則為謝敏男高爾夫基金會推薦的業餘小將。

在今日的青少年傳承營活動中，總計有的15位小將參與(包含本次6位獲外卡資格的業餘小將)，由謝敏男、盧建順、沈忠賢、謝錦昇、陳滄德與呂文德等長春名將，親自下場與他們進行一對一的十八洞傳承賽，讓小將們有幸從旁學習這些長春名將累積數十年的高球球技、經驗與智慧。除了球技、經驗的傳承之外，為了讓小將們對於台灣高爾夫發展歷史有更進一步的了解，謝敏男及盧建順特別親自帶領這些小將們參觀臺灣高爾夫球史蹟館，隨後並進行高爾夫版的「忘年」座談會，場面熱烈且溫馨。