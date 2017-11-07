「台灣SMASHED教育劇場計畫」以青少年角度探討校園議題

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北報導）教育部、英國文化協會及帝亞吉歐台灣分公司今共同啟動「台灣SMASHED教育劇場計畫」，由接受專業劇團指導的莊敬高職與南強工商兩校表藝科學生到各國中、高中表演，將反霸凌、兩性平權、擺脫物質依賴與交通安全等訴求深植學生心中。

有別於過去政府推動學生反菸、反酒及反毒的制式宣導，教育部於三年前引進來自英國，已有超過十五年教育劇場經驗的Collingwood learning，希望以藉由學生角度出發的劇場藝術，建構出和年輕人的溝通管道，縮短現實與想像的差距，記者會上，兩校劇團也特別呈現自創短劇，從青少年角度出發，帶出更貼近真實生活的議題呈現。

兒童福利聯盟文教基金會調查指出，學生時期錯誤的兩性關係或不當的物質濫用（菸、酒、毒品）對於未來人格發展有重大影響，2016年兒童福利聯盟「兒少對第三、四級管制藥品之認知程度與接觸風險調查」的報告中指出，超過六成兒少(61.9%)對於菸、酒等物質的警覺性表現明顯較差，有高達五成四（54.1%）的兒少有喝過酒，而在2014年針對校園霸凌的調查中就已發現，年紀越大的孩子越不懂得碰到問題如何表達與求助。

有感於此，臺灣SMASHED教育劇場的互動式設計，即是希望透過學生角色扮演與情境模擬，除了勇敢表達自己感受、學習應變與解決方式外，更能理解菸、酒等物質依賴所會導致的結果，目前計畫將邁入第三年，至今累積已至23所學校舉行50場演出，師生反饋良好，許多同學更表示透過參與角色的方式可以更容易體會校園議題，也讓他們更有勇氣面對問題與多方思考。

英國文化協會處長蘇小真表示，劇場教育計畫是理想的對話平台，也是引起學生關注青少年議題很好的工具。她說：「時下年輕人的議題，包括霸凌、兩性、藥物菸酒等等，對父母來說，或許有點難以啟齒、很難和孩子們溝通，所以父母可能會假裝這些議題不存在，或是只會用命令的方式指責孩子。」

「然而這些問題不會跑掉，所以劇場及藝術是很好的溝通平台，讓年輕人用自己獨創意去創造自己劇場及舞台，並用年青人的語言宣導時下的議題。」

教育部次長蔡清華表示，過去政府推動學生反菸、反酒及反毒，都是以大規模的方式來進行，現在決定改變策略，引進英國推動50多年的教育劇場概念，由表演團體到學校去表演，從與學生互動中，宣導正確的觀念。

106學年「台灣SMASHED教育劇場計畫」開放各縣市高中職及新北市國中向英國文化協會申請劇團前往表演，高中職部分將由專業劇團思樂樂前往表演，新北市國中則由莊敬高職及南強工商的表演科學生前往表演，申請日期到107年1月10日止。