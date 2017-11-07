文在寅突擊駐韓美軍基地   強調美韓關係是「血之同盟」

（臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導）川普於7日結束訪日行程後，便前往本次亞洲行的下一個目的地：韓國。韓國總統文在寅突擊訪問川普到訪的平澤美軍基地，致詞表示美韓同盟是「血的同盟」。

韓國《東亞日報》報導，青瓦台發言人朴秀憲（音譯，박수현，Park Soo-hyun）告訴記者，文在寅為了直接迎接川普，而突擊訪問川普到訪的平澤美軍基地。並且在和川普與美韓軍人共進午餐後發表簡短演說，稱「患難見真情。各位（美軍）是在我國面對最大困難時願意和我們一起流血的真正朋友」，並且強調美韓同盟是「血的同盟」。

文在寅在演說中提到，「今天是歷史性的一天。我希望對在場的各位，特別是美軍弟兄，傳達本人最大的鼓勵和感謝」，以及「各位是美韓同盟的基石，也是美韓同盟的未來」。

比川普早抵達平澤基地的文在寅接受了美軍的基地情況報告，並且指出「為了抵禦北韓的核武威脅，美韓聯合防衛力現在變的比以前任何時候都還重要。」

韓國《朝鮮日報》指出，韓國總統會選在青瓦台以外的地方迎接外國元首是相當罕見的情形。

由於最近有聲音質疑中韓關係改善會讓美韓關係弱化，而且文在寅在大選公約有提到會要求美方歸還作戰指揮權。因此，文在寅會有這樣的行為可能是為了避免各方對美韓同盟不必要的質疑，致力強調美韓同盟的穩定。

此外，韓國政府內部也有人認為，「如果要求韓國負擔更多國防費用的川普和文在寅一起訪問基地的話，他可以知道韓國為了美韓同盟貢獻多少」。