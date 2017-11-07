乳牙健康與否 關乎幼童課業學習力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣的城鄉牙醫醫療資源差距最多高達40倍，偏鄉城鎮距離最近的牙醫診所甚至得耗費至少20分鐘，綜合家庭等因素讓許多偏鄉孩童的童年蛀上一片黑。去年廣受好評的「Extra®重拾笑容行動」今年再次攜手「兒童福利聯盟文教基金會」及「中華民國兒童牙科醫學會」將口腔衛教推廣至全台共13所偏鄉小學。今（7）日在行動基金送愛至偏鄉揭曉會上，兩位牙科醫學會理事長再次提倡乳牙保健重要性，並教導家長如何為幼童正確刷牙。

國際兒童牙科醫學會理事長蔡宗平醫師表示：「國小是由乳牙換成恆牙齒的重要階段，也是學習能力最強的年紀，如果可以在國小階段學習到正確的口腔保健知識和刷牙、使用牙線的技巧，對小朋友來說是一輩子受用無窮的禮物。同時牙齒好壞除了影響一生健康外，也影響幼童課業學習力，家長千萬別輕忽。」

針對與孩子朝夕相處的照顧者如何協助養成潔牙保健觀念，中華民國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞醫師指出：「貝氏刷牙法是目前獲最多牙醫師認同，可有效清潔牙齒的刷牙方式，但幼童手部發育未全，無法同大人般順暢的刷牙，因此建議幼童左右橫刷即可，一次只刷1、2顆牙齒，才能確保牙齒潔淨且不傷害牙齒。三餐飯後及吃完東西30分鐘內要刷牙，牙刷最好選擇刷頭小且三個月要更換一次，並使用牙線搭配含氟牙膏刷牙，養成好習慣，才能讓一口爛牙的發生率降到最低。」

兒童福利聯盟文教基金會執行長陳麗如表示：「社會貧富差距越大就越突顯偏鄉資源匱乏。根據兒盟長期照護偏鄉孩童的經驗發現，因親職、學習資源與課外生活匱乏，使偏鄉的孩子遠遠跟不上城市的孩子，為了幫助維持兒童基本生活需求與健康，除現有的生活補助、學校社團與體驗學習活動幫助建立兒童自信外，從小紮根口腔健康習慣也是非常重要且終生受用的。

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