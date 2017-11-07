安倍如何「擄獲」川普心？  看大國款待的藝術

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）這幾天川普的亞洲行占據各媒體版面，雖然川普第一站的日本行沒有太多收穫，卻看得出來他很滿意這兩天的接待。美媒Quartz稱讚安倍給了一次「大師級」水準的殷勤款待。

這從川普6日的發言可以看出，他說，「儘管安倍是個十分棘手難纏的談判者，但我們應該可以再多相處一點時間，因為我很享受我們相處的每一刻。」

即使各國領袖常反應川普說大話的性格、有時候言語行為不一致，或透過禮貌性問候或令人厭煩的話語口出威脅，安倍仍盡力討好川普、給他最舒適的待遇。

宴請川普熟悉的美食

當各國領袖來訪日本這個料理大國，他們通常都很享受米其林三星主廚烹飪的壽司和經典日本料理，例如以豐盛、多道精緻菜餚聞名的懷石料理。

然而，此行安倍卻在鄉村俱樂部安排了「漢堡」接待川普，並使用來自美國的安格斯牛肉，整體氛圍營造得就很像置身於家鄉美國。

「高爾夫外交」的藝術

川普抵達日本當天，安倍就安排了一場位於東京霞關鄉村俱樂部(Kasumigaseki Golf Country Club)的「高爾夫外交」，讓整體見面氣氛輕鬆許多。事後安倍表示，「我與川普的高爾夫外交吸引外界很多關注，我們也確實公開談論任何事。」

安倍更安排日本職業高爾夫選手松山英樹一同加入，氣氛輕鬆讓川普不禁上推特發佈了一段自己揮桿的影片，也大力稱讚夥伴。

在會後記者會上，安倍致詞時引述了一段艾森豪總統向安倍祖父、也就是前首相岸信介說過的話，「首先，一旦你成為美國總統，就得跟許多你不喜歡的人同桌吃飯」，「第二，當提到打高爾夫球，你只能跟非常喜歡的人出去。」

話鋒一轉，安倍提到他已經跟川普打過兩次高爾夫球了，第一次是在今(2017)年2月安倍訪美期間，也曾受邀在佛州打球；他說，「當你跟一個人不只打過一次高爾夫球，他絕對是你很喜歡的人。」暗指安倍對川普的滿意與稱讚。

餞別禮物

此行安倍夫婦贈送川普夫婦一條由京都龍村美術織物所製作、有閃亮與複雜刺繡的黃金桌飾巾，其中，「金色」無疑是川普家族最喜愛的顏色。另一件紀念品是繡有「川普與安倍：讓同盟更強大」字樣的帽子，上頭有安倍與松山英樹的簽名，可以看得出來也是特別為川普訪日所製作。

儘管目前為止，美日之間的貿易仍存在諸多問題，川普此次日本行也沒有太多收穫，但顯然安倍已盡到地主之誼，並開始替未來的美日發展鋪路。