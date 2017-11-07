【全台第一家】花蓮名產店　通過台灣伊斯蘭協會「清真認證」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近年東南亞地區來台觀光客逐漸成長，花蓮一家烘焙業者，響應縣府推動清真認證，率先成為台灣伊斯蘭協會、全國首間清真認證的烘焙名產店，昨（6）日於站前門市由該會理事長歐馬親自授證。

綜合《自由》與《更生日報》的報導，縣府觀光處代理處長彭偉族說，縣府積極營造花蓮成為友善宗教的旅遊環境，「花蓮縣餅」通過認證是花蓮名產與烘焙業向前的一大步。

彭偉族並指出，台灣榮獲非伊斯蘭組織中穆斯林十大熱門旅遊地第七名，目前花蓮縣內已有七家餐廳、飯店業者向台灣伊斯蘭協會申請，目前還有八、九家申請。

彭偉族強調，除爭取東南亞穆斯林觀光客，國內目前也還有二十六萬的穆斯林朋友，這些在台灣生活的穆斯林也有國內旅遊的需求。花蓮是國內度假旅遊的最佳地點，因此有必要營造一個友善的穆斯林環境，讓穆斯林朋友可以很放心、方便及自由的在花蓮旅行。

獲得台灣伊斯蘭協會（Islamic Association of Taiwan）「清真認證」（All Products are Certified as Halal）的國內首家烘焙業者，是花蓮名產「奶油酥條」創始店「花蓮縣餅」。店長劉雅慈說，縣餅與關係企業麥式多歐式麵包等三間店，店內招牌名產「奶油酥條」是許多觀光客到花蓮必買的伴手禮。

酥條禮盒。翻攝官網

「花蓮縣餅」董事長夫人林素珍說，審查員到每家門市針對產品所有品項與成分標示，從生產與包裝、陳列，逐一檢視審核。她提到，由於產品主打養生、純素食，無添加豬油、酒精及動物血液，皆符合清真認證規範，得以順利通過。

台灣伊斯蘭協會理事長歐馬（Omar Ayash）說，台灣是阿拉伯人旅遊首選之一，阿拉伯人重視美食，如花蓮有更多餐廳、飯店及民宿等申請認證，就能增加他們來花蓮觀光意願。而每年到香港旅遊約六百萬人，也希望藉直航將遊客帶到花蓮。

歐馬表示，該會將盡其所能幫助花蓮成為世界知名的穆斯林友善城市，希望能協助更多觀光旅遊產業通過認證，吸引全世界穆斯林遊客來到花蓮旅遊。

台灣伊斯蘭協會秘書長呂曉婷說：