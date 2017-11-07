富邦證券輔導  訊映光電業績發表會公佈12月上旬掛牌上市

由富邦證券輔導的訊映光電股份有限公司(4155)於今(7)日舉行上市前業績發表會，公佈預計於12月上旬掛牌上市。訊映公司成立於2004年，主要從事個人居家醫療用血糖量測之醫療器材，血糖測試片及血糖儀佔營收比重90%以上，其產品品質精確穩定具備國際水準深獲客戶信賴，行銷觸角已延伸至全球60餘國100家客戶以上，主要銷售地區涵蓋美國、歐洲、中東、東南亞及非洲等地區。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，由於台灣醫療器材廠商產品開發能力深獲國際市場肯定，而國內市場規模較小，故訊映公司接單主要以外銷為主，銷售策略係爭取各國品牌廠之OEM/ODM代工業務為主，並在台灣、中東及歐洲等地區發展自有品牌為輔，主要銷售渠道為品牌通路商、國內外醫療器材經銷商及血糖監測產品製造商。品牌策略則以自有品牌 (歐克血糖儀OKmeter)與合作品牌 (Co-brand Prodigy)之雙品牌為銷售主軸，截至目前已成功開發多家新客戶並持續出貨中；訊映公司透過整廠輸出技術支援協助客戶在地產銷合作模式，目前已與非洲客戶合作並順利量產出貨，目前持續與中東、南歐、南亞、西亞等地區洽談整廠技術輸出合作模式。展望未來，訊映公司藉此品牌策略及合作模式，期能擴大血糖監測產品全球市占率及增添營運成長動能。

訊映公司董事長賴家德表示，訊映掌握血糖監測產品三大主要關鍵技術酵素配方、試片電路設計及血糖裸片點藥製程，擁有即時開發產品之技術能力，迄今已開發30餘款血糖儀及相關血糖測試片，為客戶量身訂做專屬血糖儀及試片，另訊映血糖監測產品可達成採血量微小化且量測快速(採血量0.3µl，反應時間5秒)，輔以具專利試片罐以保存試片，產品具高度穩定性，產品通過GMP、CE、FDA、CFDA、ISO 13485等認證，產品品質精確穩定具備國際水準，能滿足客戶需求。