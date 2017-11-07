日本加強對北韓制裁   北韓經濟雪上加霜

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本首相安倍晉三在昨（6）日上午和美國總統川普進行的領袖會談中，表示雖然他不希望爆發衝突，但是將持續加強壓力使北韓放棄核武開發。對此，日本政府今日開始展開具體行動。

美國總統川普3日至12日到訪亞洲各國，並且在5日抵達日本。在昨（6）日上午川普和日本首相安倍晉三進行的領袖會談中，安倍表示雖然他不希望爆發衝突，但是將持續加強壓力使北韓放棄核武開發，最終目的是讓北韓有一天能夠主動放軟態度；而川普則表示他相信雖然北韓的政權很邪惡，但是北韓人民是良善的。

《讀賣新聞》報導，日本官房長官菅義偉告訴記者，為了制裁無視國際決議繼續開發核武的北韓，日本政府將增加9個團體和26個人進入資產凍結名單。在加入這些團體和個人後，日本的制裁名單上將會有84個團體和108個人。

這些新被列入制裁名單上的包含北韓的高麗商業銀行和農業開發銀行等有和中國、俄羅斯、利比亞以及阿拉伯聯合大公國進行往來的組織和個人。他們也都已經被列入美國的制裁名單。

另外，根據日本《每日新聞》和《朝日新聞》報導，菅義偉還提到「我們絕對無法忍受北韓逾矩的挑釁行為。我國強力要求北韓能夠作出具體行動來解決問題」，並且表示「我們是以增強美日團結，一致增強對北韓壓力的觀點，決定要新增凍結資產的對象」。

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