總統醜聞比小說精彩     南非新書史無前例熱賣

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）南非小眾的文學市場最近被該國最大的政治醜聞掀起，書店刮起史無前例的購書旋風，全因一本書揭露了政壇的最大醜聞。

美媒Quartz報導，近日南非文壇的一本新書《總統的守門人》(The President's Keeper，暫譯)，揭露南非總統祖馬(Jacob Zuma)在競選期間的貪腐陰謀，這些謠言就像惡性腫瘤般在政壇與全國掀起敏感話題，而政府嘗試禁止書本出版更讓這本書迅速竄升為暢銷書排行榜，更可能成為該國非法印製的書籍。

新書中，調查研究的記者Jacques Pauw揭露了祖馬為何得以持續掌權，背後陰暗與不為人知的醜聞。其中一位守門人是一位保全大亨，被指控每月付給祖馬100萬南非蘭特(相當於7萬美元)的薪水。書中也指控祖馬已連續五年逃漏薪資稅。

這本書將祖馬描述成一位暴徒而非政治家形象，公開總統和許多惡名昭彰匪徒之間的緊密關係，也說明了為什麼這些惡棍都能免於牢獄制裁。書中也揭露祖馬放行通過的違法菸品貿易，以及祖馬與爭議性的菸品製造商之間的連結，他們似乎協助祖馬前妻和潛在繼任者購買競選物資。

儘管南非的政壇醜聞已非新鮮事，南非國家安全局對此書的大動作讓這本書更受矚目。本(11)月3日國家安全局撤銷新書並召回作者Pauw，下午對出版商寄出警告信函；而南非國稅局則表示他們將針對作者，以及摘錄該書內文、指控祖馬擁有逃稅特權的報紙採取法律途徑。

這些對新書的禁令和許多作為更凸顯了總統似乎在隱瞞什麼事。新書甫一出版隨即熱賣，出版商也不斷再版印製，而全國最大出版商Exclusive Books則承諾將持續販售。

以南非而言，一本書的銷量若達到5,000本即可視作熱銷、成功，而此書本週才又接獲15,000本新訂單，可稱為前所未有的大賣。

此外，新書的PDF檔也開始在網路上透過WhatsApp流傳，更讓這位曾經得獎的記者Pauw聲勢水漲船高，卻也不得不出面呼籲讀者購買實體書本。他表示，這無關乎利益或銷售量，只是希望透過實體書籍，讓更多民眾願意支持媒體業、以及擁有未來在法律上對抗總統祖馬的支持力量。

總統祖馬的任期早已成為一大冊政治醜聞，每一齣醜聞都比前一齣更驚駭；如果所有關於祖馬的傳言都是事實，那南非的政治版圖無疑是一部驚世駭人的小說，宣告這世界是如何透過地下規則運作著。

這本史無前例的暢銷書說明了，南非的日常政治如何能比虛構小說更為離奇「精彩」。