金山高中新州締約 再添姊妹校情誼

金山高中美東參訪團由賴來展校長領隊，師生共八人前往美國紐澤西州勞倫斯中學、維德中文學校簽訂姊妹校，進行為期12天的學習交流訪問。

此行緣起於美國弗利何學區長湯馬奇(Rocco Tomazic)、林登學區顧問陳如萍(JuPing Tomazic)5月來訪，感受金山地區中小學的熱情接待，二位熱心的教育前輩費盡心力，搭建金山高中與勞倫斯中學、維德中文學校二校交流的管道，邀請勞倫斯中學純如老師協助，讓學生透過mail往返、視訊交流等方式建立友誼。

締結姊妹校簽約儀式，美方由所屬之學區長Crystal M. Edwards (Lawrenceville Superintendent)與校長David J. Adam (Lawrence High School)出席。而教育部駐紐約辦事處教育組王憲筠副主任也於簽署慶祝會中表示，雙方將基於條款內容進行實質合作及交流，有效運用雙方學校資源，達到雙贏。並特別感謝弗利何學區長湯馬奇(Rocco Tomazic)、林登學區顧問陳如萍(JuPing Tomazic)及資深中文教師林純如老師。

特別感謝勞倫斯中學的盛情接待，在林純如老師的細心策畫下，學生與學伴相處二天，實際體驗美國學校的各項課程、社團活動，並特意安排座談會，讓二校師長分享教育理念、教學經驗。跟著學伴入班學習，在完全英文的環境下，銘軒的心情既緊張又奇妙，他體悟到：「人要在逼不得已的環境中，才能激發出自己的實力。」年齡最小的倩語則覺得：「美國上課方式很多元，老師能讓學生思考，不是隨便想想，而是深論。」從學生們的心得中，看到學習差異的震撼，也讓他們覺察多元、深層思考的重要。

為歡迎金山高中師生，學生餐廳貼心地變換午餐菜單，讓大家一嘗中式餐點。恰逢萬聖節，學生們精心打扮，攜手參加節慶的行列。第二天的訪問行程，學生入班上課外，認真教導學伴學習傳統扯鈴，一旁的觀賞師長們也忍不住加入，最後金山高中學生以拍手歌邀請勞倫斯中學師生到台灣訪問。

12天的參訪活動，除締結姊妹校，實地參訪Freehold Borough School District等4所中學，並規劃拜訪普林斯頓大學、哈佛大學、麻省理工學院、羅德設計學院等美國著名高等學校，也參觀了美國紐約時代廣場、美國國會、洛克斐勒中心、尼加拉瓜大瀑布等景點，兼具現代建築、經濟榮景的人文薈萃，以及壯觀的自然景觀。

此次美東參訪活動，不僅是聯繫姊妹校情誼，也是金山高中國際教育的新起點，期待學生們能透過參訪活動，認識美國文化與教育的差異，進而理解尊重彼此的國家，拓展國際視野，並利用網際網路科技信件交談及議題討論，分享彼此的學習成果，也能採取Homestay、英語夏令營活動等交流方式，達成金山高中「立足金山、放眼天下」的國際教育目標。