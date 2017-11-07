今年最狂好康! 台北富邦銀行美元優利定存超高年息11%

11/11光棍節除了網路瞎拚搶優惠，台北富邦銀行給你不一樣的超狂好康「北富銀11趴」！ 2017/11/11當天晚上11點11分，富邦行動銀行APP將提供存期一個月美元優利定存超高年息11%專案，限量1,100名額，每人限美金3,000元，不管你是單身還是雙雙對對，只要手腳夠快，歡迎你2017/11/11晚上11:11與北富銀一起開趴，先搶先贏額滿為止！

台北富邦銀行表示，近年來進入低利率時代，目前市場上美元優利定存的年息多介於1.5%~2.5%之間，為了感謝客戶長年的支持，特別搭配1111光棍節，祭出存期一個月年息11%的美元優利定存超高利方案，歡迎客戶在當晚除了網購買的高興外，也可透過富邦行動APP搶到限量高利美元定存。北富銀特別提醒，11/11當天為週六，銀行並無營業，對此限量定存專案有興趣的民眾記得提早至北富銀開立一本萬利帳戶，做好以下準備！

1.擁有台北富邦銀行的一本萬利帳戶：如果還沒有此帳戶，趕快在11/10前至任一北富銀分行臨櫃申辦。(線上先預約開戶還可以幫你節省等候時間：https://ebank.taipeifubon.com.tw/B2C/common/Index.faces?fromUrl=https://www.fubon.com/banking/personal/index.htm&fromNo=001)

2.申辦並啟用富邦網路銀行：如果還沒有申辦並啟用富邦網路銀行，趕快在11/10前至任一北富銀分行臨櫃申辦；如果曾經申辦卻沒有啟用，請盡快與客服專線聯繫確認(客服專線：02-8751-6665)能否啟用或需要重新申辦。

3.確認手機是否已下載富邦行動銀行App：如果是第一次下載，記得先開啟App登入試用，練一下手感。

4.11/11當天晚上手機的電力滿載：最重要的一點，當天晚上請保持手機電力滿格！千萬不要搶一半沒電，徒留遺憾喔！

此波美元優利定存超值方案，除了有高達11%的年息外，以新台幣活存帳戶轉存美元定存，還可享有富邦行動銀行專屬的「換匯優惠3分」好康，既可賺高利又可享換匯優惠，一舉兩得！心動不如馬上行動，11/11晚上11點11分，富邦行動銀行App不見不散！