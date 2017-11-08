2017新北市醫療公益獎專題 醫療貢獻獎 : 甄瑞興

（台灣英文新聞／李佳 臺北採訪報導）今（2017）年新北市醫療公益獎得主當中，有一位外籍得獎者，他來台二十多年來致力於失智症治療及照護，更協助新北市建立全台第一個失智症共同照護網，讓台灣在這項工作上能獨步全球。

來自香港的甄瑞興，憑著自修，考上醫學院，現任為亞東醫院神經醫學部一般神經科主任。民國86年甄瑞興在新店耕莘醫院開創全國第一個失智症專業團隊，在臺北與高雄，先後成立失智症特別門診。 106年2月，更協助新北市衛生局建構全國第一個失智症共同照護網，全面推動新北市失智老人及家屬醫療社區照顧，堅持20年，不遺餘力。除此之外，過去也擔任台灣失智症協會理事、召集人等，在國內、國外不斷的推動失智計畫，與國內外失智症專家交流切磋提升計畫品質。

甄主任強調，失智症是一種因腦部傷害或疾病所導致的漸進式認知功能退化，只有透過提早診斷、治療，才能延緩病情惡化；近年台灣人口逐漸老化，盛行於老年人的失智症人數也隨之增加，根據衛生福利部委託研究調查推估，台灣目前失智症人口約26萬人，失智症就像是半個精神病人，會出現許多精神疾病，如幻覺、妄想、急躁與不安等症狀。

目前台灣約有10萬家庭裡有失智老人，罹患失智症初期短期記憶會變差，漸漸連時間、朋友都忘記，等到認不出家人時已步入重度，有時還會忘了自己是誰，因此，失智症並非疾病單一問題，同時會造成家庭問題、社會問題，對於家人是一大的負擔。甄主任透過舉辦失智症家屬照顧技巧訓練課程、講座等，讓更多無論是家屬或是失智患者，更能融合相處。

甄主任表示「許多內心的喜悅，是無法用金錢衡量的」，想到每個失智老人及家屬的回饋，增添了許多無價的回憶，這次主任也榮幸獲得了新北市醫療公益獎-醫療貢獻獎的殊榮，他開心的笑著說：「無論如何，能幫助到家屬才是最重要的。」