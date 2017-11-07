日將增加對美軍購  各部會今陸續回應

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 美國總統川普3日至12日到訪亞洲各國，並在5日抵達日本。在昨（6）日上午川普和日本首相安倍晉三進行的領袖會談中，川普提到日本應該增加對美軍購，安倍也表認同。對於兩位領袖的發言，今日日本政府各部會官員陸續作出回應。

在川普會晤安倍期間，川普指，由於美國擁有世界上最先進的武器，因此對美軍購除了可以有效增加日本的防衛力外，還可以為美國創造更多就業機會。而安倍也表示贊同，認為日本的防衛力量必須要進行「質」和「量」的提升，因此會向美方軍購。

《產經新聞》報導，日本防衛大臣小野寺五典在記者會中，面對記者提問美國要求日本增加軍購的細節。小野寺稱「我們基於防衛計畫綱要和中期防衛力整備計畫，將計劃性購買包含美國製在內的防衛裝備品。我國之後也會確實加強防衛力」，強調一切軍購案將沿現行計畫進行。

小野寺還強調，日本現在已引進包含隱形戰鬥機F35A和新型魚鷹式傾轉旋翼機在內的美國製品，並且也表示引進這些裝備的費用確實會壓迫到日本的防衛預算。

而根據日本放送協會（NHK）的報導，日本官房長官菅義偉在今日閣議後的記者會中表示，在東亞安全局勢日漸不穩的情況下，日本有必要增加防衛力的「質」和「量」。此外。和小野寺相同，菅也強調軍購案將沿現行計畫進行。

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