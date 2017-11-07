世貿珠寶展傳2億稀有鑽石被盜　竊賊疑中東或南亞人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）昨（6）日剛閉幕的世貿一館「台灣珠寶首飾展」，驚傳2億鑽石竊案！

《自由》報導稱6名南亞國籍人士疑似竊賊。北市警局表示，目前已掌握6男2女及相關線索，徹夜循線追查中。

中央社報導引述台北信義警分局說，歹徒約8名，疑中東人士，台北市警局長陳嘉昌表示，有信心破案。

《自由》報導，被害人46歲侏儸紀股份有限公司董事長伍穗華、以及有「寶石獵人」之稱的侏儸紀公司總經理李承倫，向台北市議員王鴻薇陳情，懷疑遭到預謀犯下的珠寶竊案。

伍穗華今在記者會指出，遭竊鑽石分別為14克拉的粉鑽，全球限量20顆以下十分罕見，市值約1億多元。另有2顆7.5克拉白鑽、1克拉紅鑽石與1顆已絕礦的克什米爾藍鑽，遭竊珠寶共計2億多元。紅鑽石由於極罕見，僅1克拉市價就要6千多萬元，另外7.5克拉鑽石也值2千萬元以上。

中央社則稱遭竊的珠寶包括裸鑽、寶藍石別針和翡翠戒指等，市價約2億元。

上圖為遭竊藍寶胸針資料照。中央社

上圖為1克拉紅彩鑽裸石。中央社

於11月3日至6日進行的「台灣珠寶首飾展」昨閉幕。伍穗華回憶，昨她把稀有的6件鑽石首飾放進皮包內的夾層隨身攜帶，後下Ｂ１開車與同事準備離去；她為將展品放進後車廂，先將皮包放進車內，待回座要離去時才發現皮包已不翼而飛。

《蘋果》報導稱，伍穗華在停車場準備離去時，還有2名員警在車旁戒護，但嫌犯疑假借問路，她打開後車廂約5分鐘時間，回到車上已發現裝有寶石的包包不見了，事後也發現後車胎已遭磨平，包包則被警方在世貿附近的草叢尋獲，但珠寶都已消失。

《蘋果》稱由於該展覽國際宣傳廣告就是展示全球珍稀的紅彩鑽石，可能是因此被盯上。

《自由》稱警方事後在附近草叢，發現吳穗華遺失的皮包，錢包分文未少、但鑽石卻消失不見。調閱現場監視器，也沒拍攝到歹徒犯案過程。

報導並引述伍穗華指出，準備離場期間，不僅有陌生人問路，事後更發現車子右後輪有異狀，監視錄影畫面也發現，有可疑人士在展覽期間不斷徘徊，懷疑歹徒根本是預謀性犯案。

信義分局偵查隊長車宇基回應，接獲報案後，已連夜偵查，一早就找檢察官指揮偵辦；目前從調閱的監視錄影機畫面，已經掌握六男二女國際人士影像、正清查身分中。

《自由》引述車宇基解釋說，由於珠寶展為高單價展覽，雖然展場範圍僅一般展覽四分之一，但仍加強警力戒備，由於警方維安強調公共聚集地，失竊地點為地下一樓私家轎車接送地點，也因此成為歹徒犯案死角。

市議員王鴻薇指出，這件事為台灣上了一課，建議警方未來應加強防範國際犯罪事件。