打造32公頃城鎮   南韓展現自動駕駛車野心

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）南韓國土建設交通部(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)今(7)日宣布，將斥資977萬美元打造占地32公頃的「K-City」人造城鎮計畫，用來測試無人自駕車是否能行駛在真實道路與世界中。

美媒Quartz報導，目前這座城鎮只完成了高速公路，未來預計將打造市中心、城鎮郊區、交通要道等，建設成真實市鎮的樣子。這座城市也將模擬35種不同的交通狀況，包括收費站、人行道與十字路口、平交道、坑洞、施工工地等。

其實在今(2017)年五月南韓政府就已對外宣布K-City計畫，當時宣稱這將是全球最大的自駕車人造鎮計畫；當時，Alphabet的自駕車計畫Waymo也宣布將在加州建設36公頃的「Castle」造鎮計畫。

K-City和Castle不是第一個人造城鎮以測試自動駕駛車的計畫，2015年密西根大學建造一座12.9公頃的MCity，今年Uber也在賓州匹茲堡建造一座16.9公頃的Almono，都是科技業試行自駕車的據點。

南韓計畫在2020年前將Level 3自動駕駛車商品化，這類第三級自駕車的自駕程度能使駕駛在平時狀態啟動無人駕駛，但緊急狀態仍需人為操作，也已在全球汽車製造廠和系統中經過測試。

座落於南韓京畿道的K-City位在首爾南方，是過去幾年南韓政府想領銜自駕車領域的示範區之一，但這還只是南韓的野心之一。今年一月，南韓最大汽車製造商現代汽車(Hyundai)在拉斯維加斯的年度消費者電子展上，宣布全新的自駕電動車Ioniq車系；五月，科技巨擘三星(Samsung)獲得政府許可，得以在一般道路上測試車輛性能；兩個月後，LG電子也獲得政府授權。此外，南韓即將於本(11)月底主辦全球第一屆自駕車大展(autonomous motor show)。

上述這些成果都顯現南韓政府的野心與科技業的企圖心，宣示要在自駕車領域成為首屈一指的領導者。今年九月南韓國土交通部部長金賢美(Kim Hyun-mi)再次宣布，她將簡化智慧城市科技、自駕車和無人機的法規，加速南韓往自動科技領域的努力。而K-City只是達到此目標的重要一步而已。