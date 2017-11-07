金牌滑輪溜冰女將楊合貞  用「紀律」改變人生、累積財富

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）投資和運動一樣都須具有良好紀律、定期定量為之才能見到成果。本屆世大運含金量最高的選手楊合貞近日無償拍攝公益宣傳影片，呼籲年輕族群也能擁有良好投資紀律，累積財富給自己一個「含金」人生。

楊合貞國小一年級就開始滑輪溜冰訓練，一練就是18年，當中遇過各式挑戰，包含克難的練習場地，但透過不斷的練習，成為一萬公尺世界紀錄保持人，在本屆世大運更摘下五金一銅的榮譽，她一拿到獎金，就回饋當初栽培她的台南大灣國小，幫忙改善學弟妹的訓練環境。

楊合貞指出，她在基富通證券線上平台開戶，定期定額投資，為自己累積財富。她也鼓勵年輕族群理財趁早，一千元不嫌少。

投信投顧公會理事長張錫表示，定期定額投資基金是簡單又便利的投資方式，觀察歷史數據資料，即使在最高點開始定期定額投資，只要持之以恆，紀律操作不隨意停止扣款，在經過一個經濟循環下勝率也相對而高，對於投資人來說不失為累積財富的機會。

為鼓勵年輕人輕鬆開始跨出第一步，自9月20日起，投信投顧公會、臺灣集中保管結算所、基富通證券以及27家資產管理公司針對43檔精選台股基金，祭出定期定額1000元超低門檻及一折手續費，成功吸引小額投資人跨出投資的第一步。