全球美食聖經  「台北米其林指南」 2018年第一季登台

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）全球美食界聖經「米其林指南」終於登台。米其林區域總裁方諾德6日來台，正式宣布明（2018）年第一季預計推出「台北米其林指南」，台灣因此成為全球第30個發行米其林指南的國家，獲得推薦和成功摘星的餐廳將大幅提升其地位和聲譽，有機會在國際上展露頭角。

米其林區域總裁方諾德表示，「台北米其林指南」代表台北已正式被納入米其林指南的評鑑體系。飯店、餐廳及各式特色小吃密度極高的台北市，將成為米其林登台的第一個評鑑城市，希望能將台灣美食推廣到海內外給更多美食饕客。

交通部觀光局主任秘書林坤源也表示，台灣美食融合亞洲各國精粹，不論是高檔飯店餐廳或是特色地方美食都極受國內外人士歡迎，也深受消費者喜愛。此次米其林星級評鑑來到台北，也代表著台北美食的水準已經可以和歐美以及其他亞洲都市齊名，預期將吸引更多外國旅客和專業美食饕客到台灣嘗鮮，對觀光產業的幫助極大。

米其林指南於1926年建立了星級評鑑標準，年年更新，世界各地的美食饕客們為了這些餐廳而願意長途跋涉，享受一頓出類拔萃的佳餚，米其林星級的光芒也成就了這些廚師們職業生涯中的一大榮耀。

米其林指南標榜匿名評審以及全球統一的五大準則，這些準則適用於不同國家與地區的美食，包含：盤中的食材、準備食物的技巧和口味的融合、創新水準、是否物有所值，以及烹飪水準的一致性。

近幾年，米其林指南積極開拓海外新市場，至今已經覆蓋28個國家和地區，評選出散落在世界各地45,000個餐廳和酒店，版圖遍佈歐洲、美洲和亞洲。2007年，米其林指南正式進軍亞洲，在日本發行亞洲第一本東京版指南，並且延續在其他亞洲國家的拓展，接連發行香港／澳門、新加坡、首爾與上海版指南。

（圖片提供：米其林）