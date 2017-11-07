〈時評〉發行「晶片身分證」 不是現在「賴清德團隊」所當為

內政部正研擬推動國人晶片身分證(eID)。

贊成的人說，晶片身分證幫助台灣邁向數位政府。數位政府，可不是看一張晶片身分證(eID)，仍有相當多的先進數位政府國家，並不發行全國性的人民晶片身分證。

數位政府，應該優先完成的政府端的重要措施還很多，包括公務員編制組成結構、服務民眾的可資訊化工作流程整合等等，這麼多年都做不好。因此應該用推動晶片身分證的預算與資源來從事這些改革才是邁向有「效能」的數位政府之所當為。

效能與效率，政府應該先選擇哪一個？「效能」是指做對的事，「效率」是指把事情做對」。

環顧現今的台灣政府資訊類公務員編制極少，不到1%，重大的戶役政系統都只有少數的專職資訊人員在管理資安；而政府機關內有關資訊業務也大多委託外部承包廠商，其中中資的廠商不少、或政府無能力調查清楚。

發行晶片身分證縱然可以促進某些產業的發展，但也不是無可替代性的，而對於數位政府在資訊類人力的合理配置、晶片身分證相關業務有關人員的安全管理、人民人權與隱私等國家安全問題未能確實解決前，不應發行晶片身分證。

那些已經發行晶片身分證的國家，有像台灣這樣有國內外許多無孔不入的敵人及國家認同陰謀者嗎？

綜合看來，現階段的台灣政府與台灣環境，在「資訊安全」確保能力，達到某種程度之前，並沒有發行讓人民使用「晶片身分證」的條件。

（作者 高志明「台灣數位科技與政策協進會」 (Digital Taiwan Round Table) 理事長、「網擎資訊軟體公司」 董事長）