新竹豐邑喜來登 尾牙春酒83折起

正值歲末之際，公司行號或團體將相繼舉辦尾牙春酒迎新春！今年「 新竹豐邑喜來登大飯店」提供多樣化的尾牙春酒歡聚場所，不僅有中 、西式式餐廳，還有日式料理、鐵板燒及酒吧包場等專為小型工商團 體所設計的尾牙春酒專案，大型企業更可選擇擁有72桌無柱式的「 宴會廳」，春酒期間每桌再折千元，讓大、小型公司團聚選擇最適合 的場地歡聚。

「新竹豐邑喜來登大飯店」自2017年12月15日起至2018 年3月31日止，於館內五間餐廳與「宴會廳」推出尾牙春酒專案， 即日起開始接受預定。西式「盛宴自助餐廳」推出超值優惠83折， 適用20人以上預定並享用午餐及晚餐，平日午餐每人800元整， 晚餐每人900元整，假日用餐優惠價每人1,000元整，提供豐 盛佳餚讓賓客有多樣化餐食選擇。

中式尾牙春酒訂席「采悅軒中餐廳 」提供小型企業午餐及晚餐包廂式歡聚，適用10人一桌，每桌價格 10,000+10%元起，桌菜共提供多達11道的佳餚， 滿足賓客味蕾！日式餐廳「邀月亭鐵板料理」與「迎月庭日式料理」 則提供價格三萬元舒適獨立包廂，供24人以下小型企業活動包場使 用。「光吧」推出年度包場優惠專案，主打空間獨立不受干擾， 營造熱情歡樂或時尚溫馨的氣氛。

另外，飯店「 宴會廳尾牙春酒專案」至多可容納71桌，此專案每桌價格12, 800+10%元起，2018年2月27日至3月31日期間舉辦 春酒，更享每桌折價1000元優惠。更多春酒尾牙資訊請上新竹豐 邑喜來登大飯店官網查詢http://www. sheraton-hsinchu.com/ 或洽詢(03) 620 6000轉接各餐廳。