川普亞洲行首站 安倍欽點UKAI-TEI鐵板燒展開美食外交

美國總統川普於本月5日至7日訪日，根據《日本經濟新聞》報導，日本首相安倍晉三5日將與川普赴埼玉縣川越市霞關鄉村俱樂部打高爾夫球，當晚將欽點米其林一星鐵板燒UKAI-TEI與川普進行餐敘。 日本首相安倍晉得知美國總統川普喜歡肉食，特別安排川普夫婦將在5日前往東京銀座的UKAI-TEI鐵板燒大啖和牛！ UKAI-TEI鐵板燒曾獲米其林一星殊榮，更是世界上唯一拿到米其林星級的鐵板燒料理。
UKAI TEI以「款待之心」的料理精神主軸，結合精湛優雅的料理手法、對食材品質的高度重視及講究服務的溫度，位在銀座的UKAI-TEI鐵板燒餐廳，在2008年日本第一本米其林指南摘下一星後，自2009年起位在表參道、薊野與千代田的UKAI-TEI鐵板燒餐廳亦都得到米其林星光加持，成績耀眼，至今仍是全球唯一的「米其林級鐵板燒餐廳」，每道菜用心製作，安倍欽點之下，做為這次餐敘地點，就是要滿足川普的味蕾。
海外首家分店 即在高雄晶英國際行館
UKAI TEI集團首次跨出日本在台灣高雄晶英國際行館開設海外首家分店，御盟集團大手筆斥資1.4億元台幣打造UKAITEI Kaohsiung，引進UKAI TEI旗下鐵板燒及牛排館兩種業態，前者主攻高檔鐵板燒，後者則提供用明火炭烤烹調料理的各式美食佳肴以饗食客。
日本企業行事向來堅持完美，嚴謹態度近乎苛求，UKAI TEI高度重視第一次在海外開設分店，除派集團總料理長笹野雄一郎率「精銳廚藝部隊」駐點，未來也將有日本主廚長期駐店，同時將台籍廚師送到日本UKAI接受正統訓練，期使UKAI TEI Kaohsiung能原汁原味呈現日本UKAI鐵板燒精髓。
內裝重現UKAI日本銀座店的超長弧形鐵板燒台，氣勢恢宏大器，設有18個客席座位，共用了8個日本進口的Nichiwa訂制的鐵板台串接而成。UKAI TEI Kaohsiung鐵板燒餐廳並有3個VIP包廂，外加針對高端消費族群特別規劃的VVIP包廂。此高度隱密的VVIP包廂，不僅有獨立出入口，並以類似高檔法菜餐廳Chef Table提供頂級餐飲服務，置身其中用餐，可透過開放式廚房的玻璃帷幕，近距離欣賞廚藝團隊烹調料理過程。
第一季菜單選用食材多數都是由日本進口，其中包括有：伊勢龍蝦、沖繩礦泉生蠔、北海道帝王蟹、又稱龍利魚的牛舌魚，以及法菜規格的魚子醬與松露醬，正式烹調料理前，主廚更會將新鮮食材在賓客眼前展示，說明介紹食材特色及料理方式，貼心服務無微不至。