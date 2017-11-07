川普亞洲行首站 安倍欽點UKAI-TEI鐵板燒展開美食外交

美國總統川普於本月5日至7日訪日，根據《日本經濟新聞》報導 ，日本首相安倍晉三5日將與川普赴埼玉縣川越市霞關鄉村俱樂部打 高爾夫球，當晚將欽點米其林一星鐵板燒UKAI-TEI與川普進 行餐敘。 日本首相安倍晉得知美國總統川普喜歡肉食，特別安排川普夫婦將在 5日前往東京銀座的UKAI-TEI鐵板燒大啖和牛！ UKAI-TEI鐵板燒曾獲米其林一星殊榮，更是世界上唯一拿到 米其林星級的鐵板燒料理。

UKAI TEI以「款待之心」的料理精神主軸，結合精湛優雅的料理手法、 對食材品質的高度重視及講究服務的溫度，位在銀座的UKAI-T EI鐵板燒餐廳，在2008年日本第一本米其林指南摘下一星後， 自2009年起位在表參道、薊野與千代田的UKAI-TEI鐵板 燒餐廳亦都得到米其林星光加持，成績耀眼，至今仍是全球唯一的「 米其林級鐵板燒餐廳」，每道菜用心製作，安倍欽點之下，做為這次 餐敘地點，就是要滿足川普的味蕾。

海外首家分店 即在高雄晶英國際行館

UKAI TEI集團首次跨出日本在台灣高雄晶英國際行館開設海外首家分店 ，御盟集團大手筆斥資1.4億元台幣打造UKAITEI Kaohsiung，引進UKAI TEI旗下鐵板燒及牛排館兩種業態，前者主攻高檔鐵板燒，後者則 提供用明火炭烤烹調料理的各式美食佳肴以饗食客。

日本企業行事向來堅持完美，嚴謹態度近乎苛求，UKAI TEI高度重視第一次在海外開設分店，除派集團總料理長笹野雄一 郎率「精銳廚藝部隊」駐點，未來也將有日本主廚長期駐店，同時將 台籍廚師送到日本UKAI接受正統訓練，期使UKAI TEI Kaohsiung能原汁原味呈現日本UKAI鐵板燒精髓。

內裝重現UKAI日本銀座店的超長弧形鐵板燒台，氣勢恢宏大器 ，設有18個客席座位，共用了8個日本進口的Nichiwa訂制 的鐵板台串接而成。UKAI TEI Kaohsiung鐵板燒餐廳並有3個VIP包廂，外加針對高端 消費族群特別規劃的VVIP包廂。此高度隱密的VVIP包廂，不 僅有獨立出入口，並以類似高檔法菜餐廳Chef Table提供頂級餐飲服務，置身其中用餐，可透過開放式廚房的 玻璃帷幕，近距離欣賞廚藝團隊烹調料理過程。

第一季菜單選用食材 多數都是由日本進口，其中包括有：伊勢龍蝦、沖繩礦泉生蠔、北海 道帝王蟹、又稱龍利魚的牛舌魚，以及法菜規格的魚子醬與松露醬， 正式烹調料理前，主廚更會將新鮮食材在賓客眼前展示，說明介紹食 材特色及料理方式，貼心服務無微不至。