APEC資深官員會議　一帶一路與公平貿易過招　

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）APEC總結資深官員會議6日召開，知情人士表示，美中對納入領袖宣言的內容各持己見。美方強調公平貿易，而中國則提「一帶一路」。

在美國總統川普8日抵達北京前，美中代表已經先就經貿議題過招。



中央社報導，2017年亞太經濟合作會議（APEC）年會，6日在越南峴港登場，峴港市區到處可見警察、維安人員，重頭戲經濟領袖會議，將於10日到11日舉行。



今年年會在政治關係相對敏感的越南舉行。外界關心越方的接機規格，知情官員表示，「會有一定層級」，但不願透露更多細節。

2017年APEC年會，6日在越南峴港揭開序幕，各國媒體陸續進駐APEC國際媒體中心。中央社

有關6日召開的總結資深官員會議，會中主要討論的議題包括領袖宣言、部長級會議聯合聲明的草案。

中央社報導稱，至於台灣提出的倡議，知情人士表示，有關O2O（Online to Offline，網實整合）商業模式倡議，以及技職教育、婦女與經濟、災防、糧食損失等倡議，都可望被納入部長聯合聲明。



報導又稱，會員體在會議中的討論有不少爭議，包括過去對於多邊貿易體系相關的說法，會納入領袖宣言。今年大多數的經濟體仍支持多邊貿易體系，但美國等國則不同意。



美方在會中表示，應該要把公平貿易納入APEC領袖宣言，而中國則提「一帶一路」，美中雙方立場相左。APEC雙部長會議預計8日舉行。



今年APEC年會主題為「創建新動能、育成共同未來」，並設有4大優先領域，分別是「深化區域經濟整合」「推動永續、創新及包容性成長」「強化微中小企業在數位時代的競爭力及創新能力」「強化糧食安全及永續農業以因應氣候變遷」。