川普日本行無功而返  今赴南韓處理4大棘手議題

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）在結束日本兩天的訪問、未有結果後，美國總統川普今(7)天將赴第二站南韓，雖然他希望利用這次訪問強化雙邊同盟關係，並重申兩國將聯手針對北韓的核武計劃施以最大壓力，但川普也將面臨4項棘手議題。

《中央社》報導，美國總統川普訪問日本兩天，川普雖一再挑起貿易議題，但安倍一直設法迴避。唯一的大型投資，是日本電裝汽車零件公司在田納西州的10億美元設廠計畫，但也是舊事重提。

雙方僅在國防方面達成協議，亦即安倍列出一份採購飛彈防禦系統的清單，但這些都是之前已經宣布過的計畫。川普此次日本行並未解決美日間的貿易不平衡。

川普將在今天前往南韓，跟韓國總統文在寅舉行會談，舉行聯合新聞發布會，並參加國宴，聆聽傳統音樂，欣賞韓流表演。他將在明(8)日對韓國國會發表演講。

《中央社》報導，川普與南韓之間存在四大棘手議題包括北韓、貿易、駐韓美軍與美國飛彈防禦系統。在如何應對北韓的方式上，川普和南韓自由派總統文在寅都認為，現在是對北韓加強制裁及壓力的時機，但前人權律師文在寅仍支持透過對話，緩解核武所引發緊張情勢，強烈反對可能出現的軍事衝突。



貿易方面，外界推測川普與文在寅會晤時，雙方可能優先討論重修外界稱為KORUS的美韓自由貿易協定。川普曾批評這項協定是造成美國對南韓貿易逆差的原因之一。

關於駐韓美軍，川普希望南韓負擔駐韓美軍的更多費用。他曾於競選期間表示，日本與南韓必須為總數8萬的美國駐軍負擔更多軍費，否則他可能會撤軍。



最後則是美國飛彈防禦系統(薩德反飛彈系統)的部署，為安撫中國反對立場，南韓同意不加入美國的全球飛彈防禦網、不將韓美日安全合作發展成3方軍事同盟以及不追加部署薩德系統的「三不承諾」；這讓批評人士認為三不承諾可能有損美韓聯軍戰力。

川普的韓國行也旨在加強華盛頓和首爾之間的聯盟。美韓關係因為貿易和國防開支等問題而受到壓力。