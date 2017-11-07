不輸跨國品牌 　台灣兩企業在巴黎獲永續美妝獎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在巴黎舉辦的永續美妝獎，當地時間6日揭曉結果。來自台灣的兩家企業。在跨國品牌競爭下脫穎而出，歐萊德接連拿下永續包裝獎亞軍和領導獎亞軍，和和實業也抱回永續原料獎亞軍。

永續美妝獎（Sustainable Beauty Awards）是由研究、諮詢及培訓企業 Ecovia Intelligence舉辦，主要關注的領域在符合消費道德的產品工業，特別鼓勵永續發展。

上圖翻攝官網

6日晚於巴黎香榭麗舍大道上萬豪酒店（Paris Marriott Champs-Elysees）舉行的頒獎典禮，共有五大獎項。它們分別是綠色配方（Green Formulations）、永續包裝（Sustainable Packaging）、永續原料（Sustainable Ingredient）、永續開拓（Sustainability Pioneer）及永續領導（Sustainability Leadership）。

台灣的歐萊德國際公司（Hair O' Right）及「和和實業」（H&H Group Co with Sadorfons®）公司也在入圍名單中，與肯夢（Aveda）等國際知名品牌角逐。



歐萊德最後獲得永續包裝獎亞軍、永續領導獎亞軍，另在永續開拓獎獲得入圍肯定；和和實業則抱回永續原料獎亞軍。



中央社引述歐萊德董事長葛望平說，永續領導獎可說是典禮中最重要的獎項，意義在於領導美妝產業的整體能力，獲得肯定。



歐萊德董事長葛望平。中央社

葛望平自身苦於過敏體質和氣喘，加上有感於許多親人罹癌，於是在2002年創業，想要以天然、環保概念改變威脅人類健康的製造模式。

目前歐萊德的產品除了在台灣上市，外銷市場主要在環保意識強的歐洲。



葛望平領獎時，介紹自家瓶中樹咖啡因洗髮精：

除了萃取咖啡油製造內容物，還把原本被視為垃圾的咖啡渣做成包裝瓶身，在土壤中可完全分解，並在瓶身置入咖啡種子。在丟棄的同時等於植樹，這個點子獲得在場同業讚賞連連。



他說，歐萊德在業界設下很多領先標準，主辦單位也肯定歐萊德甚至綠色工廠、綠色供應鏈的概念都做到了，同時帶來啟發，告訴大家身邊的用品中「不應該有什麼物質」，也讓大家知道「原來包裝可以這樣做、原料可以這樣做」，給業界很大的鼓舞，不只在台灣、在世界上也能領先，這些都是獲獎原因。

葛望平在事業發展15年來觀察到，台灣人很在意食品的來歷，以及與環境的關係，也越來越注重保養品、化妝品、衣物染料等，台灣人的綠色消費意識「不會爆發性成長，但會很穩定成長，因為重視健康的人越來越多」。

和和實業成立於2015年，旗下「奇蹟莊園」系列產品今年上市，正在起步階段，就靠著擁有專利的胜多棻（Sadorfons），拿下永續原料獎亞軍，這是一種萃取自有機無患子果仁的成分。



中央社引述「和和實業」出口部經理劉芸表示，公司的理念是希望用天然原料，讓困擾於肌膚或頭髮問題的消費者，可以沒有負擔地使用產品。研發的出發點就是針對有問題的肌膚，如濕疹、異位性皮膚炎等，經過3、4年研發，終於得到胜多棻這個成果。



雖然創立才兩年，「和和實業」已開始外銷到香港、澳門等地，同時繼續開拓中國大陸、馬來西亞和印度等市場。



劉芸說，由於台灣的污染、霧霾嚴重，下一個計畫將是在明年推出抗污系列。