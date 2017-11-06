逾3成糖友因神經痛而夜不成眠 嚴重甚至需截肢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）糖尿病不可怕，可怕的是多數患者皆死於併發症，其中包含心血管、腎臟和眼部併發症外，還有周邊神經病變，這種神經痛的現象在夜晚、天氣太冷或太熱時會更嚴重，影響患者睡眠與行動能力，造成長期倦怠、心情憂鬱，以致生活品質低落，因此如何幫助患者有效止痛和遠離截肢命運是醫界的重要課題。

糖尿病周邊神經病變痛（Diabetic Peripheral Neuropathy Pain, 簡稱DPNP）症狀的表現方式因人而異，社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長暨鹿港基督教醫院杜思德院長指出，DPNP臨床症狀通常表現於兩側手指、手掌、腳趾、腳掌，且會往軀幹蔓延，多數患者會出現麻木感、針刺般疼痛、燒灼感、緊束感疼痛、觸電般疼痛及蟲爬感等症狀

糖尿病周邊神經病變痛，與年齡、糖尿病病期，血糖控制不等均有關係，且好發於四肢末端。研究結果證實，隨著罹病時間增加，高達五成的糖尿病患者將發生糖尿病神經病變，其中約有二～三成的糖尿病患者會因糖尿病周邊神經病變引發疼痛。

糖尿病周邊神經病變痛症狀圖。

台灣神經醫學會秘書長暨台北榮總神經內科林永煬主任說明，藉由簡易的篩檢量表、臨床感覺測試及神經學精密檢測，對大、小神經纖維功能(如振動感知、感覺測試、壓力感知和踝反射等)進行測試，早期偵測出神經病變以及確定疼痛症狀的嚴重程度，再視檢查結果，安排神經內科一同會診。林主任提醒，一般止痛藥無法處理糖尿病周邊神經痛，患者身體出現疼痛情況，應立即就醫檢查，切勿聽信坊間或網路資訊，擅自服用來路不明的藥物。

財團法人糖尿病關懷基金會蔡世澤執行長則提醒，糖友除了積極控制血糖之外，更應該定期接受足部及周邊神經病變檢測。根據美國糖尿病學會2015年提出的臨床建議：第二型糖尿病患在首次確診後，每年應接受糖尿病神經病變檢測；而第一型糖尿病患則應在確診5年後，每年接受檢測。