6成以上長者有情緒困擾 甚至產生負面作為

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）即將邁入「高齡社會」的台灣，近年來老人長照問題一直是各縣市政府積極推動的議題，尤其是老化指數居全台冠軍的台北市在11及12月份有多場結合老人服務中心、區民活動中心等地辦理之長者心理健康促進活動，邀請北市長者及照顧者共同參與，期望長者能擁有健康優質的「心生活」。

隨著年齡的增長，生活中所面臨到的適應與轉變困擾就會越多，依據北市政府自殺防治中心針對105年度長者自殺企圖進行原因分析發現，有61.3%的長者會因為兩種以上的生活困境長期未獲解決而累積壓力，並進一步造成情緒困擾，甚至產生負面想法或作為。長期研究長者心理健康的王鵬智心理師表示，針對長者心理衛生，可透過【停、看、聽】以早期發現早期協助：

停下來—停歇陪伴關懷

都會區的快步調，往往讓人想用「速戰速決」來解決問題，因此，家屬或陪伴者就易忽略長者的情緒紓發、錯失長者想說、想傾訴的時機，所以適時地停下腳步、靜下心來傾聽長者的需要，不一定是協助解決問題，而是讓長者感受我們與他同在，如此一來，就能降低長輩的孤寂、療癒長者的心靈，進而減少低落情緒的累積。

看一下--尋求專業協助

心理生病與身體生病一樣重要！長者容易因為親友過世、退休後收入減少及身體機能逐漸衰退等而造成人際支持網絡解離、社會地位下降產生無用感及病痛帶來失能等，進而引發情緒低落及內心憂鬱，而心理疾病常先以身體症狀方式顯現，所以，當長者出現身體衰弱或不適時，就應盡早尋求專業醫師進行評估、治療。

聽一下--留意傾聽關注

針對長者身體狀況，應多留意是否出現入睡困難、睡眠中斷、早醒及食慾不振等情形，或對周遭事物失去興趣，改變原先常規性的休閒活動，例如看電視、散步、下棋等，這時就應多給予傾聽與陪伴，減少生理性與社會因素帶來的「空虛感」。

北市衛生局為強化長者心理健康，除結合鄰里關懷據點、老人共餐活動及長者健康檢查等，提供長者及照護者心理衛生服務、憂鬱症篩檢及情緒生理狀態觀測，並於社區心理衛生中心與自殺防治中心定期與相關單位舉辦心理健康活動。相關訊息可撥打北市民當家熱線1999轉8860洽詢、北市政府自殺防治中心諮詢專線1999轉8858或至北市社區心理衛生中心網站http://mental.health.gov.tw/，北市自殺防治中心網站http://tspc.health.gov.tw/查詢。