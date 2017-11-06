卡達航空砸重金買下國泰航空近百分之十的股權

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）根據《BBC》報導，卡達航空砸下重金，以51.6億港幣（6.62億美元）的價值買下香港國泰航空將近10%的持股，這將讓卡達航空成為國泰航空的第三大持股者。

這是有史以來首次中東航空公司對於亞洲航空公司的投資。

中國擁有全世界成長速度最快的航空市場。根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association）的預測，中國的航空市場最快將在兩年之內超越美國，而成為世界上規模最大的航空市場。

美國的美國航空公司（American Airlines）以及達美航空公司（Delta Airlines）也分別在兩年前與今年稍早進入戰場，投資中國的航空公司，希望可以乘著中國航空市場迅速起飛之際，圖得利潤。

兩年前，達美航空公司花了4億5千萬美元買下中國東方航空（China Eastern Airlines）百分之3.6的股權，而今年三月，美國航空公司則付出2億美元的代價，買下中國南方航空公司（China Southern Airlines）將近百分之3的股權。

國泰航空公司執行長Rupert Hogg表示，熱切期盼未來雙方積極建設性的合作。

卡達航空公司執行長Akbar Al Baker則說國泰航空「在航空產業中備受尊重，並在未來擁有強大的潛力」。他並補充，這項投資也同時擴展了卡達航空的投資策略。

然而飛航網站FlightGlobal的亞洲地區主編瓦爾頓（Greg Waldron）指出，卡達航空這項投資的投資報酬率尚有待討論。

「卡達航空似乎在缺乏明顯合作架構下，大肆的對海外資產投資」，瓦爾頓表示。

國泰航空由於受到中國整體發展停緩的影響，今年八月的盈餘大減。這樣投資似乎也表示卡達航空公司有信心國泰航空的重建與革新能夠成功，並使其重新擁有獲利能力。

國泰航空週一（6日）上午開盤時股價下跌近百分之5點，而這項投資案通過後，跌幅縮減。