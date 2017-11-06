台男持「中國護照」遊俄遭除戶　移民署：若未涉身分轉換可回復

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一名顏姓男子到中國旅遊時，領到中國的臨時護照，返台後卻被註銷在台戶籍和護照。外交部今（6）日說，若未來內政部同意顏姓國人回復在台身分，他依法可再持有護照，領事事務局將協助辦理。



《聯合報》報導，一名顏姓男子於10月參加國內旅行社的中國、俄羅斯海參崴5天行旅遊團，所有證件均由旅行社代辦，10月4日先飛中國長春再轉往琿春辦理通關證件，並於8日返台。

不料顏姓男子卻在10月底接獲地方戶政事務所來函通知，他因持有中國護照而被註銷台灣戶籍和護照。



中央社引述移民署今（6）日說法稱，是接獲檢舉才通報相關機關。若查證顏姓男子未涉身分轉換，將儘速協助回復。



外交部發言人李憲章今也指出，外交部確實於本月1日依內政部及台中市清水區戶政事務所通知，顏姓國人因持有中國地區所發護照，依兩岸條例身分單一性的規定（兩岸身分僅能擇一，不得同時擁有），廢止其在台戶籍，而依「護照條例」第25條規定註銷其護照。



李憲章說，如果未來內政部同意回復這位國人在台身分，依法就可再持有本國護照，外交部領事事務局將協助辦理。

《自由》報導，​可樂旅遊該旅遊團赴中國旅遊，行程安排進入俄羅斯海參崴參訪，疑似拿著當地發放的「中國護照」入境俄羅斯，有團員回國後被戶政事務所撤銷戶籍。

不過可樂旅遊今（6）日澄清，該團是經中國入境俄羅斯，持的是一次性入境簽證，並非中國護照，可能因為簽證封面與中國護照類似，因此遭誤解。觀光局表示，正針對個案了解中。