美國生殖權威：跨性別女性可望移植子宮 孕育新生命

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國生殖醫學學會（American Society for Reproductive Medicine）主席 Richard Paulson教授表示，相信在不久的將來，醫學上可為跨性別女性移植子宮，為她們一圓達成孕育新生命的心願。

隨著社會觀念的改變，人們對於LGBT 族群的友善度逐漸提高，目前全球已有24個國家承認同性婚姻，也因此浮出了許多社會議題：婚姻雖然合法化了，但是收養和孕育寶寶的議題卻一一浮現。所幸美國生殖醫學學會主席Richard Paulson教授的一席話為跨性別女性帶來一線生機。

根據外電報導，Richard Paulson教授表示，我實在想不到一個該反對的理由，雖然男女骨盤先天大小不一樣，但他相信始終能找到一個適合的空間移植入子宮。不過由於男性先天少了陰道這生殖器官，因此受孕後也只能用剖腹產方式誕下寶寶。

關於這議題，英國部分學者提出反對聲浪，他們認為雖然在技術上是可行的，但懷孕過程中會對寶寶帶來極大的風險，萬一子宮破裂將可能導致胎兒永久性殘疾，甚至死亡。反對的學者也認為不該把公共醫療資療耗費在方面。

其實移植子宮在瑞典早有先例，當地醫學團隊在2012年左右展開了子宮移植計畫，自2014年以來至少有5個成功案例，這些女性在接受子宮移植手術後成功誕下一名嬰兒。也因此這些年來許多歐洲國家也紛紛開始著手研究。但由於子宮移植手術是相當複雜也耗時的技術，而且子宮周圍有許多重要的血管分布於此，更增添了手術困難度，患者在接受移植後為避免自體排斥免疫器官，也需長期使用免疫制劑。